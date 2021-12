El 10 de Argentinos Juniors aparece en la lista de Gorosito

El mercado de pases de Gimnasia todavía no arrancó, aunque sí comenzaron a aparecer algunos nombres que el cuerpo técnico que lidera Néstor Gorosito le sugirió a los dirigentes albiazules. Como ya se sabe, el primer objetivo fue Johan Carbonero, por quien se hizo un esfuerzo para adquirir el 70 por ciento de la ficha que era propiedad de Once Caldas de Colombia. y ahora el DT pidió un defensor central de experiencia, un volante central y un delantero.

El nombre del primer defensor fue el de Alejandro Donatti, quien quedaría con el pase en su poder ya que su vínculo con San Lorenzo caduca a final de año y no sería renovado. El futbolista, de 35 años, no tuvo demasiada participación debido a algunas lesiones musculares y su paso por el Cuervo parece estar sentenciado. De momento, el Lobo realizó algunos sondeos pero todavía no terminó de avanzar por el futbolista que también es pretendido por Rosario Central.

En lo que respecta al volante central, desde el Lobo no dieron a conocer nombres. En su momento, fue buscado Cristian Vega, de Central Córdoba y podría ser nuevamente el jugador apuntado, aunque eso no fue confirmado por calle 4. Lo que sí está claro es que Pipo tiene en mente darle más rodaje al juvenil Ignacio Miramón, uno de los jugadores claves de la Reserva que conduce Chirola Romero.

Respecto a la ofensiva, un sector del campo que siempre cuesta reforzar, también trascendieron nombres importantes y alguna apuesta. El primero en aparecer fue el de Ramón Sosa, un joven paraguayo que fue dirigido por Gorosito en Olimpia y que el DT planifica potenciar en el fútbol argentino. Por él también existieron contactos y hace un tiempo se negocia con su representante.

Pero además, el técnico también tiene en su lista dos jugadores que, a priori, serían muy importantes para cualquier equipo del fútbol argentino. Uno es el delantero de Vélez Cristian Tarragona y el otro es el 10 de Argentinos, Gabriel Carabajal. En cuanto al primero de ellos, que termina su vínculo este mes con el Fortín, también es seguido por Colo Colo de Chile, un competidor más que complicado ya que se trata de un grande del país trasandino y más allá del poder económico, siempre seduce jugar un torneo internacional

Por su parte, el jugador del Bicho, que puede desempeñarse tanto como punta como así también por la línea de volantes ofensivos, pertenece a Unión. El Tate lo cedió a préstamo sin cargo a Argentinos pero fijó una opción de compra de 500.000 dólares por el 50% del pase. Si bien aún no se confirmó nada, desde La Paternal analizan poner el dinero para efectuar la compra del protagonista que jugó 45 partidos en el Bicho.