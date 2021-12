Pase sanitario: dudas e implementación dispar

“Nos enteramos por el diario de que el pase sanitario empezaba a regir hoy. La Cámara que nos nuclea no nos avisó porque tampoco estaba al tanto. No estoy en contra de la medida pero la implementaron en forma desastrosa. Esto no es algo que se pueda exigir de un día para otro: tendrían que haberlo comunicado con más anticipación”, explicaba ayer el encargado de un gimnasio del centro de La Plata resumiendo el sentir en otros rubros comerciales donde la puesta en práctica de la medida registró ayer un cumplimiento dispar.

En su debut a nivel provincial, el llamado “pase sanitario” -la acreditación de haberse vacunado contra el Covid que deben presentar las personas mayores de 13 años para acceder a espectáculos públicos, bares, restaurantes, trámites en reparticiones públicas y otras actividades de “potencial riesgo epidemiológico”- tuvo un acatamiento desparejo entre los diversos sectores obligados a exigirlos.

Por lo que se pudo observar solo unos pocos locales gastronómicas habían comenzado ayer pedirles a sus clientes que acrediten estar vacunados para ingresar y el cumplimiento de la medida en las reparticiones públicas y privadas donde se realizan trámites era igualmente dispar. Mientras que en algunos bancos el guardia de la puerta solicitaba a los ingresantes que demostraran haber recibido la vacuna contra el Covid, en otros se limitaban a dejar pasar a la gente con la advertencia de que la próxima vez se lo iban a pedir.

Si bien el decreto que dispuso la entrada en vigencia del pase sanitario en la Provincia señala que en los ámbitos no estatales serán los organizadores, titulares o responsables de las actividades de alta concurrencia y potencial riesgo epidemiológico quienes tendrán a su cargo el control de la acreditación, este punto genera resistencia en algunos de ellos.

“La medida es buena. Estamos de acuerdo en que haya pase sanitario, pero no estamos de acuerdo con que el margen gris en su aplicación lo terminen pagando los empleados de bares y restaurantes”, señalaron ayer desde la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en referencia a la dificultad de camareras y mozos de lidiar con los clientes que se resisten a acreditar la vacunación.

Uno de los sectores que mostró mayor resistencia a hacerse cargo del control del cumplimiento del pase sanitario fue la propia Iglesia. En un comunicado difundido ayer, el Arzobispado de La Plata, Víctor Manuel Fernández, informó que luego de una reunión con funcionarios de Axel Kicillof se acordó que “no es competencia de la Iglesia pedir un pase sanitario para los actos de culto y realizar su control”.

La Iglesia tiene “dificultades de logística y una imposibilidad de prohibirle a alguien que participe de una Misa”, señala el comunicado oficial en referencia a la incompatibilidad entre lo establecido por el código canónico y la idea de impedirle el ingreso a misa a los fieles que no demuestren haberse vacunado contra el Covid.

ANUNCIAN FUERTES MULTAS

Mientras algunos sectores plantean dudas y otros directamente se resisten a controlar la implementación del pase sanitario, el Gobierno bonaerense anunció ayer que realizará operativos aleatorios de fiscalización sanitaria y, en caso de incumplimiento de los controles, quedará facultado para sancionar a los organizadores con multas cuyos montos pueden alcanzar hasta los 5.700.000 pesos.

El primer operativo de fiscalización se llevó a cabo ayer a la mañana en la sede platense de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), donde estuvieron presentes inspectores de la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria del ministerio de Salud.

Como era de esperar, el resultado del operativo “fue positivo, dado que la Agencia cumplió de manera íntegra las medidas sanitarias”. “Estamos sumando nuevos equipos de inspectores e inspectoras para fiscalizar en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires”, adelantó Roberto Amette, el titular de la dirección de Registro y Fiscalización Sanitaria provincial, al señalar que el principal objetivo de la medida “no es sancionar sino contribuir a la campaña de vacunación y evitar nuevos brotes de Covid”