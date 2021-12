A pesar de la adversidad, el show debe comenzar para Mala Información

“Mantra” es el adelanto del EP con el que se dará a conocer oficialmente Mala Información, la banda liderada por Gabo Duarte -ex Predicador Solar- y que tuvo en sus filas al guitarrista y productor platense Juan “Guachi” Calabró, fallecido recientemente.

“Al ‘Guachi’, yo lo conocía de hace muchos años, veníamos haciendo cosas, pero sin ponerle ninguna identidad a nada. Él armó Sueño de Pescado y, en paralelo, siempre estábamos tocando. Éramos amigos musicales y amigos de la vida”, cuenta Gabriel Duarte (43) en diálogo con EL DIA.

Durante la pandemia, con los shows frenados, tuvieron tiempo suficiente para dedicarle a Mala Información, la banda de rock platense que comenzó a gestarse en 2018 y para la que Gabo ya había convocado a Sebastián "Mexi" Ferrero (bajo) y a la que se había unido, casi de casualidad, Esteban Marconi (guitarra), que además de músico es ilustrador de reconocidas bandas como La 25.

Y aunque en sus inicios la colaboración con Calabró fue en su faceta de productor, tras varias sesiones su participación como guitarrista principal se dio de manera natural: “en un momento nos miramos y dijimos, ¿y si tocamos juntos?”. Y lo demás, fluyó.



Juan Manuel "Guachi" Calabró

En silencio, Mala Información fue preparando su disco debut, un disco para el que contaron con grandes referentes de la escena nacional. De hecho, cuenta Gabo, grabaron las baterías en el estudio de Bolsa González, legendario músico del rock nacional que acompañó a Pappo y Gustavo Cerati, entre otros artistas. “Lo habíamos conocido durante nuestro trabajo junto al español Copi Corellano, productor y ex tecladista de Héroes del Silencio, quien vivió y trabajó muchos años en La Plata”, recuerda.

Y hasta grabaron una canción -"Alma revolucionaria”- con Alejandro Medina, el bajista, compositor y cantante argentino de rock y blues que formó parte de Manal.

El disco, que llevará el mismo nombre que la banda, está grabado desde hace un tiempo. "Estábamos a punto de lanzarlo, con las fotos hechas para las promociones de las redes y demás, y pasó lo de Juancito", dice Gabo, en relación a la muerte de “Guachi”.

Calabró, con sus 37 años, fue un respetado y querido guitarrista y productor platense que, antes de fundar Sueño de Pescado junto a Manu Rodríguez, había sido parte de Don Lunfardo. Su repentina muerte, hace un mes, golpeó con fuerza a sus amigos, colegas, fanáticos y a la escena del rock nacional por igual.

Ante esta situación, Gabo se sintió en una disyuntiva: tirar la toalla o seguir en su honor. Y la vida ya le había dado varias lecciones para no abandonar.

"O te fortalecés… o no queda otra", asegura Gabo, que reniega de hablar en pasado. "Compartía todo el tiempo acá conmigo, más que nada en la intimidad. Somos amigos. Estaba todo el tiempo con su guitarra acá en mi casa o yo en su estudio. Conozco a su mamá, a su papá. Nunca nos sacamos fotos y nunca nos juntamos porque él era conocido. Él me dijo 'loco, yo quiero tocar con vos'. Había ganas de tocar juntos. Se dio así. Es muy doloroso para mí y para la banda, obviamente", confiesa.

Por eso, en consenso, y seguros de que darse a conocer hubiera sido el deseo de Juancito -según las instrucciones que dejó antes de partir, como encargarle a su amiga Gaby Engel el manejo de la prensa del grupo, por ejemplo-, Mala Información decidió asomarse a la luz.

“Mantra”, en este sentido, es el primer tema del disco que ya está disponible en YouTube junto a un videoclip con imágenes de la banda original donde se muestra la primera y última sesión de fotos en las que está el “Guachi”, pieza fundamental del proyecto.

Cantante, guitarrista y compositor, Gabo cuenta que "Mantra" fue la primera canción que compusieron juntos. "Él vino de tocar en Mar del Plata con Sueño de Pescado y bajó de la gira acá en mi casa. Agarramos la guitarra y se quedó acá, dos días. Y en ese momento, agarré un papel y una hoja y escribí esa canción".

En ese tema, Gabo canta “voy viajando, voy sin rumbo, sin destino ya no sé quién soy”, lo que ahora, a la distancia, analiza como “un deja vu”, una reflexión sobre “cuando llegás a cierto punto de tu vida, que aprendiste tantas cosas, y te das cuenta que cuando más aprendés es cuando te estás muriendo”. El nombre del tema lo eligió “Guachi” porque así era como él lo definía puertas adentro.

Mala Información, un nombre que surgió debido a la cantidad de "mensajes distorsionados" que circulan entre las redes sociales y los medios de comunicación, se mueve entre el rock potente y la balada.

"Todos tenemos influencias de distintas bandas. Desde los Rolling Stones hasta Led Zeppelin y Pink Floyd. La mayoría de las cosas que hemos escuchado. Pero más que nada, trato de no robarle nada a nadie. Agarro la guitarra y los acordes me van saliendo del alma, seguramente influenciados por cosas que tengo escuchadas pero no robadas. Puede sonar parecido, sí, pero creo que tiene una mezcla de todo".

El disco debut, que próximamente estará disponible en las plataformas digitales, está integrado por ocho temas que incluyen reflexiones profundas y fuerte crítica social como, por ejemplo, “El rock del juez”, en la que Gabo abre las puertas de su intimidad haciendo canción la ironía de su propia historia de vida.

Con Sebastián Tomassoni, ex vocalista y guitarrista de Patanes, como la última incorporación de Mala Información, la banda está lista para debutar en las bateas, mientras espera la confirmación de sus primeras presentaciones y termina de cerrar resonantes colaboraciones como la que tienen en carpeta con Chizzo Nápoli, de La Renga.