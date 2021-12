Alertan por estafas virtuales: en el cierre de 2021, un festival delictivo

¡Feliz Navidad!. Esa es la frase que más se escucha en cada cierre de año. Y las plataformas digitales representan el medio por excelencia para expresar los mejores deseos en estos tiempos difíciles. El problema es que del otro lado de las pantallas también se esconden quienes se dedican a delinquir y que se aprovechan de estas épocas festivas para incrementar sus ganancias.

Las estafas virtuales existen hace tiempo, aunque desde que estalló la pandemia se incrementó sensiblemente el uso de las redes sociales.

El incremento de las compras online genera un ambiente muy propicio para las estafas virtuales

Los delincuentes lo saben y siempre están un paso adelante. Mucho más cuando el movimiento comercial cobra intensidad.

Promociones truchas, compra de artículos que nunca llegan y el robo de cuentas, son algunas de las maniobras más denunciadas.

Daniela Cafardo (46), vecina de Villa Elvira, le contó a este diario su experiencia y, pese a que no llegó a sufrir un perjuicio concreto, espera que pueda servirle a otros para evitar caer en la trampa.

De acuerdo a sus dichos, alguien accedió a su cuenta de WhatsApp y, le escribió a buena parte de sus contactos, para decirle que necesitaba vender unos dólares.

Se trataría de una persona de nacionalidad venezolana o colombiana por su forma de expresarse, la cual, afortunadamente, jugó en contra de las intenciones de juntar fondos de manera ilícita.

Según Cafardo, hubo dos intentos similares. El sábado a la tarde y ayer por la mañana.

“En ambas ocasiones intentaron estafar a mis contactos haciéndose pasar por mí y como interesada en vender dólares. Y dejaban números de CBU para que allí hicieran los depósitos”, destacó.

“No sé si esta persona es hombre o mujer, pero lo que le jugó en contra como para que nadie ´pisara el palito´ es que a poco de intercambiar mensajes de WhatsApp usaba palabras como ´dime´ o comenzaban saludando con un ´hola, buenas tardes´, que mis contactos saben que nunca me comunico así y por eso sospecharon de algo raro”, agregó.

“Hasta una amiga se extrañó por eso y me mandó un mensaje ´Dani, ¿qué te pasa que ahora escribís así?`”, indicó.

Cafardo mencionó que “hasta usaron una foto vieja que tenía en Instagram, donde estaba morocha, ya que ahora estoy más rubia, con mi nene siendo muy chiquito”.

“Es lamentable. Me robaron mi identidad para perjudicar a todos mis contactos. Aparecía yo en mi estado de Instagram diciendo que vendía dólares a buen precio. No está bueno que usen tu nombre y apellido, una foto tuya y con un mensaje trucho para estafar a tus contactos. Por suerte, muchos sospecharon que no era realmente yo y en otros casos hasta les contestaron haciéndoles saber”, manifestó indignada.

“No me daban las manos para responder a mis contactos para aclarar la situación”, aseguró.

Cafardo destacó que “hubo un caso de una chica interesada en comprar 800 dólares y se salvó porque en el WhatsApp dijo `dime`. Pero quizá a una persona mayor podrían haber conseguido engañarla”.

La mujer denunció el caso en el 911 y le dijeron que vaya a una comisaría. Pero terminó en la oficina de Delitos Informáticos de la DDI, que funciona en 61 entre 12 y 13, donde tomaron nota, adjuntaron fotos, la publicación de Instagram y los números de CBU que daban los delincuentes para hacer la transferencia.

¡CUIDADO CON LOS POSTEOS!

Pablo es otro usuario de redes sociales (en este caso Twitter), que estuvo a un clic de sufrir un vaciamiento de su cuenta bancaria.

Después de postear en contra de una conocida empresa de viajes local, que acumula quejas por el cobro de servicios que no prestaría en debida forma, le contestaron desde una cuenta con el mismo logo, pero con dos letras de diferencia, que en el apuro no supo distinguir.

“Se contactaron amablemente conmigo y en todo momento muy dispuestos a tomar el reclamo. Algo que la verdadera empresa nunca hace”, comentó.

“Sospeché de la maniobra cuando me pidieron el dato del banco con el que opero, el nombre de usuario de mi homebanking y hasta querían que le pasara un pin. Por eso corté de inmediato y ahí comprobé que se trataba de un intento de estafa. La cuenta no era la misma. Sí el logo. Estuve a nada de sufrir un doble perjuicio. No tener el servicio por el que pagué y aparte sufrir el robo de la plata que tenía depositada. Estos tipos verdaderamente están a la pesca de cualquier situación propicia para meter la mano”, concluyó.