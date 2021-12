Casi muere en un asalto y la condena fue de 10 años

La crónica policial de aquel día, 14 de abril de 2020, mencionó que una mujer, por entonces de 81 años, fue blanco de un despiadado ataque en su casa de Diagonal 620 entre 80 bis y 81, en el corazón del barrio Jardín. Fue cuando un delincuente, ahora condenado a 10 años de cárcel, la golpeó y apuñaló varias veces, al punto que le provocó una lesión en el esófago, cortes en el rostro y en una oreja.

La víctima tuvo que ser internada y la muerte le anduvo rondando cerca. Pero logró recuperarse y su testimonio resultó clave para el desarrollo del proceso judicial, que llevó al autor del ataque al banquillo de los acusados.

Se trata de Federico Gastón Camilleri (40), a quien el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata sentenció por los delitos de “robo calificado por las lesiones ocasionadas y por el empleo de arma blanca en los términos del art. 166 incisos 1º y 2º primer párrafo del Código Penal”.

La pena, como se dijo, fue de 10 años de cárcel, porque los jueces Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Andrés Vitali, entendieron que la calificación penal debía ser menos gravosa que la planteada por la fiscal Silvina Langone, quien había apuntado a un robo e intento de homicidio criminis causae, que es intentar matar para consumar el delito o lograr la impunidad.

La nueva materialidad ilícita fue en consonancia con los planteos defensistas, esgrimidos por los letrados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, para quienes existió un robo agravado por el uso de arma y lesiones.

También fueron por la inimputabilidad, basándose en un episodio de aparente psicosis aguda, que la habría impedido comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones, aunque, en ese caso, los jueces no hicieron lugar a dicha argumentación.

Sí tomaron como atenuantes la ausencia de antecedentes penales del encartado y el arrepentimiento mostrado por él en las audiencias de debate.

Respecto de cómo se produjo el ataque, en la audiencia de inicio la jubilada contó con lujo de detalles que el delincuente, a quien conocía, porque le hizo durante mucho tiempo trabajos de albañilería, se presentó en su casa con una excusa: “Abro la puerta, él estaba en la vereda y me dice me podes abrir porque te quiero mostrar unas fotos comprometedoras. Yo abro la puerta de rejas y le digo pasá, cuando voy a pasar para entrar yo me golpea con la rodilla de él y caí al piso. De ahí me llevo arrastrando,. Yo le decía ¿qué haces?, ¿qué haces? y él lo único que me decía era callate, callate. Entonces me arrinconó contra un modular que yo tengo lleno de cositas y entonces le digo ¿qué querés?, dame plata, no tengo le digo -nunca tengo plata en mi casa-, no tengo plata. Sí yo sé que vos tenés. No tengo Federico le digo y mientras me llevó empujando a una pieza chica y me saca y me lleva a la pieza matrimonial. Ahí me sienta y otra vez dame plata, dame la plata porque si no te mato y me cortó con un cuchillo que traía envuelto en el papel amarillo que me había dicho que estaban las fotos”.

También recordó que mientras ocurría el hecho “en ningún momento se desmayó, que perdió mucha sangre, porque la bata y la remera que tenía puestas estaban rojas, que al día de hoy el lugar de la herida le duele porque le tira un poco la piel, ya que al operarla le movieron un poco el esófago y a veces se le dificulta tragar y que el cuchillo utilizado era uno de mesa tipo Tramontina”.