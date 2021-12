Pago de un vencimiento y las reservas, en caída

El Gobierno nacional afrontó el último gran vencimiento de deuda del año, por unos U$S1.892 millones al Fondo Monetario Internacional, mientras todavía se desarrollan las negociaciones con el organismo para establecer un nuevo cronograma de pagos para la devolución del crédito de casi U$S45.000 millones que otorgó el organismo en 2018.

Con este pago, los activos internacionales brutos del Banco Central cayeron U$S1.956 millones en relación al cierre del martes y quedaron en U$S39.153 millones. De ese modo se ubicaron por debajo de los U$S40.000 millones por primera vez desde el 13 de abril de este año, según Infobae.

El Ejecutivo decidió afrontar el segundo vencimiento de capital como señal de voluntad de alcanzar un acuerdo para flexibilizar el calendario de pagos próximo. “El oficialismo espera que tal reporte tenga una visión crítica del crédito. De todos modos, el resultado de dicho análisis no es vinculante con las negociaciones que se llevan a cabo”, aclararon los analistas de Research for Traders.

Hay que subrayar que el proyecto de ley de Presupuesto 2022, elaborado en septiembre y rechazado en diciembre en su tratamiento parlamentario, no incluye pagos al FMI; es decir, que descuenta un acuerdo para refinanciar dicha deuda por U$S45.000 millones antes de fin de este año.

En el primer mes de 2022, la Argentina enfrentará otros vencimientos por unos U$S 1.365 millones; en febrero, por U$S 594 millones, y en marzo U$S 8.800 millones.