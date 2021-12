VIDEO. De no creer: policía fue denunciado por robo en pleno allanamiento en La Plata

Un abogado platense radicó una denuncia penal contra un agente de la Policía Bonaerense por el robo de dinero y elementos de valor durante un allanamiento ordenado por la Justicia en una vivienda de la localidad de Melchor Romero.

Según el denunciante, el letrado Ezequiel Grasso, los hechos ocurrieron el 14 de octubre, cuando el agente denunciado encabezó un operativo policial en una funca en 161 y 516.

Tras el procedimiento el titular de la propiedad, cliente de Grasso, se alertó por el faltante de dinero en su billetera y de un cuchillo, entre otros objetos de su hogar y de uso cotidiano.

Sin embargo, en ese momento se quedó con incertidumbre respecto de los faltantes ya que las cámaras de seguridad de la vivienda no funcionaban correctamente. Pero unas semanas después las mandó a arreglar y pudo finamente revisar los registros.

Según el abogado, así fue que su cliente terminó acusando al policía por los objetos que sustrajeron de su casa. El profesional detalló que en las imágenes se observa el momento en que el numerario se introduce con sigilo un cuchillo en el bolsillo. Luego, va por una billetera que estaba sobre una barra, de la cual sustrae una suma de dinero de $10.000.

Además, contó que el agente actuó con cuidado para que sus compañeros no se dieran cuenta de esos movimientos dentro del hogar.

"A mi cliente le allanaron la casa por un robo en una pinturería y él no tiene nada que ver. Tras el allanamiento le faltaron cosas y dinero", relató Grasso sobre la forma en que surgió la denuncia contra el agente.

"Es uno de los jefes del allanamiento. Se lo ve al tipo robando", agregó. Por ese motivo, dijo, "ayer me presenté en la fiscalía de turno por hurto agravado, por tratarse de un agente de la fuerza de seguridad provincial".

Grasso pidió "que intervenga Asuntos Internos con algún sumario". "Además tiene que haber alguna acusación de la Fiscalía", señaló.

Para Grasso, "lo ocurrido es una locura porque es la gente que nos tiene que cuidar".

"Lamentablemente es algo que pasa seguido en los allanamientos. Después la persona tiene que hacerle un juicio al Estado y lo cobra a 10 años", añadió.

El profesional analizó que "los allanamientos se tienen que realizar como en el ámbito Federal, como con los estupefacientes, que van con una cámara".

"Al ciudadano hay que garantizarle seguridad y garantías. El fiscal lo tiene que asegurar. Uno esto esto lo ve todos los días en los tribunales, las gente se queja, me dicen me allanaron y me rompieron todo. Cuando tenes sentencia a favor el estado te paga 10 años después. Hay que invertir en que el allanamiento este filmado para garantía del ciudadano y del proceso penal", deslizó.