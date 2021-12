Acuerdo de palabra para que Díaz siga en el Pincha

En la jornada de ayer surgieron avances sustanciales para la continuidad de Leandro Díaz en Estudiantes. Como informamos en la edición de la víspera, las charlas con la dirigencia de Atlético Tucumán venían muy bien, y por algo la dirigencia hablaba con la Gata Fernández (representante del Loco) sobre el nuevo contrato del jugador buscando ganar tiempo. Hubo buena predisposición de la dirigencia de Atlético y de palabra la negociación quedó cerrada.

Estudiantes hará uso de la opción de compra del 50 por ciento del jugador valuada en 1,7 millones de dólares (la otra mitad es del propio jugador) según estaba firmado, y esto debe ser antes del 31 de diciembre ya que hasta ese momento Estudiantes tiene la prioridad. Si bien desde la dirigencia albirroja no lo confirmaron, de palabra todo está acordado y hasta podría cerrarse hoy mismo.

Un alto directivo estudiantil le dijo anoche a este medio que, “viene bien la negociación, pero hasta que no esté firmada...”, mientras que desde la representación de Díaz confiaron, “todavía no hay nada cerrado, se está negociando”.

Es lógico, faltan los últimos detalles, pero todo está dado para que tal vez hoy, se pueda ponerle el moño a la negociación. El nuevo contrato del Loco Díaz sería por 3 años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2024.

En consecuencia, por estas horas se oficializaría la compra de la mitad del pase de Díaz, y a partir del 1° de enero, la nueva vuelta de Mauro Boselli al club, por lo que Zielinski tendría para el torneo y la Copa Libertadores, la dupla de ataque que tanto quería.

Dentro de la conformación del plantel para el 2022, al quedarse Díaz y llegar Boselli, se podría darle libertad a otros atacantes. Uno es Jaime Ayoví, que podría llegar a rescindir (le queda contrato hasta junio) para irse a Independiente del Valle de Ecuador que está interesado en sus servicios.

El otro caso sería el de Francisco Apaolaza, por quien Newell´s preguntó hace algunos días, y podría ser cedido a préstamo. Obviamente, debía cumplirse lo antes dicho, que se quede Díaz y llegue Boselli, y hasta ahora las dos situaciones se darían.

EL LATERAL IZQUIERDO

Tras la salida de Nicolás Pasquini y la incertidumbre por el futuro de Juan Sánchez Miño, el técnico Ricardo Zielinski busca reforzar el lateral izquierdo de la defensa. En ese sentido, la dirigencia tiene en carpeta algunos nombres que el entrenador le ha dado para buscar y así tener opciones.

En ese sentido, en las últimas horas surgieron los nombres de Alexis Soto (Defensa y Justicia), Emanuel Brítez (Unión) y Bruno Pittón (San Lorenzo), que serían del agrado del Ruso para el lateral izquierdo donde tendría los mayores problemas. Recordemos que por derecha, el Pincha se aseguró la continuidad de Leonardo Godoy.

Y no se descarta que haya un “tapado” (su nombre no trascendió) y vendría del exterior.

En este puesto vale decir, que regresará al club tras su préstamo en Huracán, Iván Erquiaga, pero no sería tenido en cuenta y por ello se lo volvería a dar a préstamo a algún club de Primera.

Obviamente que no es en el único lugar de la defensa donde el DT deberá meter mano, ya que la continuidad de Agustín Rogel no está asegurada (muy difícil por lo económico) y por ello se pensó en la opción de Cristian Lema una vez más. Un nombre que no es nuevo y es del gusto de la dirigencia y del propio entrenador.