Las excusas que no cierran del diputado que faltó

Una de las causas que explicó la victoria política del Gobierno en un Congreso dividido, fue la ausencia de tres integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio: Camila Crescimbeni, Gabriela Brouwer y Álvaro González.

Esos faltazos le permitieron al Frente de Todos ganar ajustadamente la votación respecto de la ley de Bienes Personales que incluye beneficios para algunos contribuyentes y fuertes aumentos para los patrimonios más altos.

Ayer, algunos de esos legisladores salieron a dar explicaciones respecto de sus ausencias.

Uno de ellos fue el porteño Álvaro González, que viajó a Alemania y argumentó que la “sesión no estaba prevista. Cuando me avisan intenté volverme pero tuve mala suerte; el ticket que conseguí era vía Amsterdam y justo cerró por Covid. Yo no estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”, sostuvo.

Lo llamativo del caso es que ese mismo día, un platense que ayer se comunicó con EL DIA y que no tiene ningún tipo de influencia en Alemania, sacó un pasaje desde el aeropuerto de Frankfurt con destino a Buenos Aires, sin escalas, para regresar a la Argentina. Y, al menos hasta ayer, se conseguían pasajes desde ese lugar hacia nuestro país. Parece que el diputado tendría que cambiar de agencia de viajes…

González había viajado a Alemania, trascendió, para asistir al casamiento de su hija.

En tanto, la diputada Brouwer de Koning intentó justificar su ausencia en una sesión que había sido convocada por la propia oposición. Brouwer de Koning, en Disney con su familia, fue una de las diputadas que no participó del debate.

“Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó y cumplí”, argumentó.

La diputada contó que su familia había viajado antes que ella -el 16 de diciembre- a los Estados Unidos y cuando terminó el debate por el Presupuesto se fue al aeropuerto a buscar un pasaje para unirse a las vacaciones.

“Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anotició que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, detalló.

“No estoy para nada bien, no ha sido una cuestión que me haya resbalado, estuve muy angustiada, fue una discusión muy difícil. Soy una persona muy responsable y esto no me resbala en absoluto”, aseguró Brouwer de Koning, integrante del bloque Evolución que preside Rodrigo de Loredo.

En ese sentido, la legisladora cordobesa aseguró que los integrantes de su espacio político habían sido notificados de su viaje.

En ese marco, Brouwer aclaró que no pensó en renunciar, pese a ser “el error político más importante que he tenido”, y que lo ocurrido la obliga a “redoblar mi trabajo y tratar de resarcirlo”. “Asumo mi responsabilidad completamente”, sostuvo.

“Me ganó la emocionalidad, la prioridad es el trabajo, mi primera intención fue quedarme. Fue ese segundo que se me pasó. Lo primero que pensé fue en mi familia, en mi nenito de dos años... Fue una mala decisión”, admitió la dirigente en declaraciones radiales, que pidió insistentemente sus disculpas y que su ausencia “no tiene ningún tipo de justificativo”.

La tercer diputada ausente fue Camila Crescimbeni (PRO), quien dio positivo al testeo de Covid-19 en los controles preventivos para ingresar al Congreso.

La sesión había sido convocada por la oposición y finalmente terminó triunfando el Frente de Todos con un proyecto que incluye subas en las alícuotas de Bienes Personales. La votación fue muy reñida y terminó 127 a 126 a favor del Gobierno.