Se vacunó, estuvo grave y en meses volvió a la pista

“Estoy muy contento. Prometí que si volvía a caminar antes de fin de año iba a volver a subirme al auto”, dijo Leonardo Forte, parado en la zona de boxes del Autódromo Roberto Mouras. El compromiso del expiloto platense y armador de autos de carrera, se cumplió esta semana, a pocos meses de que su caso tomara estado público. A mediados de septiembre, sentado sobre una silla de ruedas, asoció el cuadro de síndrome de Guillain-Barré, que todavía padecía, con la vacuna contra el Covid-19.

En una charla con este diario, Forte sostuvo en aquellos días que “el 22 de junio me vacuné y el 5 de julio empecé con los síntomas”.

Esa sospecha de un efecto secundario de la vacuna no resultó desconocida para un médico especialista en clínica médica consultado por este diario. También en esos días analizaba que había más casos con una descripción similar a la que planteaba el piloto, pero su incidencia, de alrededor de 800 casos en el mundo no indicaba un peligro vinculado a las vacunas, para entonces ya aplicadas a cerca de mil millones de personas.

A dos semanas de vacunarse, se despertó una mañana con hormigueo en los dedos de los pies y las manos. Unas horas después, sentía dolores en las piernas y dos días más tarde ya no podía caminar, relató. Ante el cuadro, consultó con un familiar médico, quien lo derivó a un neurólogo y escuchó: “Esto es internación rápida porque corrés riesgo de muerte”, reprodujo entonces esas palabras duras.

Forte estuvo internado en una clínica y tras ese proceso recibía a este diario en su taller. Tres meses después, el encuentro fue en el circuito. Estaba vestido con el buzo de piloto, caminó hacia el auto y se puso al volante para conducir. “Vine con dos o tres amigos y el kinesiólogo que me sacó adelante”, contó sobre la vuelta, que también acompañó parte de la familia.

Luego de los primeros giros, contó las sensaciones de un año tan duro, en el que pasó de la internación a la silla, de ahí a los consultorios y al gimnasio. “Hoy estoy cayendo con respecto a la gravedad de lo que me pasó. Me doy cuenta de que estaba mal y no podía reaccionar. La pasé mal, jodido. La recuperación fue rápida por suerte, le metí doble jornada de trabajo, de lunes a lunes. Eso me ayudó mucho a mentalizarme, que fue lo que me ayudó a salir”, dijo.

Forte lleva casi treinta años vinculado en distintas formas con el automovilismo deportivo. Arrancó como corredor y luego como armador de autos.

Según contó en el primer encuentro, su pasión deportiva, su trabajo y la vida junto a sus afectos adquirieron otra escala de relevancia cuando empezó la recuperación de Guillain-Barré, una afección de potenciales efectos graves.

“Los médicos me decían que para volver a caminar iba a pasar un año, que todo dependía de mi cabeza y la fuerza que le pondría al entrenamiento”, contó.

“Hoy estoy cayendo con respecto a la gravedad de lo que me pasó”, contó el expiloto

El esfuerzo vino con la superación del cuadro, que a este altura aparece como un mal recuerdo. “Hoy compartimos el cierre del año con los pilotos y ya empezamos a preparar el 2022 porque en enero estamos en pista de vuelta”, avisó el ahora preparador y tras aquellos días de ejercicios y cuidados se situó en lo que logró: “ahora hay que festejar y nos podemos reír”.

No obstante eso, Forte dijo que sigue de cerca la situación de personas que atraviesan por una experiencia similar a la que le tocó. Así, se encuentra “ayudando a gente con un caso similar al mío y está internada”. Entre esos, recordó el de “una chica de 17 años que está pasando por lo mismo. Estaba muy bajón, pero estuvimos charlando, le puso pilas y está entrenando”, dijo y apuntó que “ya se paró. Buenísimo”, concluyó.