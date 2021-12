VIDEO. Otro salvaje robo en La Plata: le partieron la cabeza a culatazos y lo ataron junto a su hija

Enrique (48) vive en el barrio platense de La Granja y anoche, ante el calor sofocante, decidió salir al patio de su casa junto a su hija para tomarse unos mates. Era las 20.40 hs. La idea era esperar un rato y luego ponerse a cocinar. Pero ese momento de descanso se transformó en una pesadilla: fueron sorprendieron por al menos cuatro sujetos fuertemente armados. A él le pegaron culatazos con la pistola y a su hija la amenazaron. Luego los maniataron -él con el rostro ensangrentado- y les robaron.

“Estábamos sentados con mi hija, tomando mate, y escucho ruidos en el costado del terreno, sobre el tejido y me acerco. Enseguida empezó a ladrar el perro de al lado, en un club de fútbol que hay acá. Y a los 20 segundos más o menos se nos aparecen”, recordó Enrique sobre el momento en el que comenzó el tremendo episodio delictivo en su casa de 143 entre 515 y 516.

“Nos tomó por sorpresa. Casi sin mediar me dieron un culatazo en la cabeza, me golpearon en la espalda. Y a mi hija le gritan y se la llevaron adentro. Luego nos ataron a ambos y nos encerraron en mi pieza”, relató el dueño de la propiedad.

En el afán de obtener un buen botín, contó, “revolvieron toda la casa”. “Querían plata, era lo único que buscaban. Y seguían revolviendo. Todo esto duró 20 minutos. Querían plata y no tenía más nada”, sostuvo.

Y agregó: “Lo único que tenía era lo que había en la billetera. Le di todo, unos 30 mil pesos. Y a mi hija le sacaron 5 mil pesos, también de su billetera”.

Detalló además que no conformes con el dinero sustraído, los maleantes se alzaron con algunos elementos de valor “que pudieron agarrar en el momento”. “Se llevaron dos celulares, una Tablet que era lo más valioso que teníamos económicamente y un equipo de DVR. Tenemos una computadora pero no se la llevaron”, aseguró.

Según recordó, “vimos a cuatro hombres, tenían equipo de comunicación, y llegaron en un auto de alga gama con el baúl color blanco”. Este último dato lo obtuvo a posteriori a partir de la cámara de seguridad de la zona.

Asimismo, consignó que “nos ataron, nos maniataron, me encerraron en mi habitación” y que “lo único que le pedía era que no toquen a mi hija, que por lo menos mantengan ese código, y que a mí me hicieran lo que quisieran”. En medio de la tensión, dijo, “me pedían más plata”. En ese momento pensó: “No voy a poner en riesgo la vida de mi hija por nada”.

Según señaló, por lo ocurrido radicó una denuncia policial en el Destacamento La Unión. “Ya intervino la fiscal, que pidió las cámaras de seguridad del barrio, en donde se ve el auto de los delincuentes”, afirmó.

Tras el terrible momento, la víctima manifestó que “en la zona de La Granja estamos desprotegidos. No tenemos alumbrado público, la policía brilla por su ausencia. Es un barrio totalmente a la deriva”.