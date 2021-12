Se va Cocimano y se abrió el debate: ¿por qué los pibes no explotan en el club?

La salida a préstamo del delantero Sebastián Cocimano a Almagro abrió el debate en Gimnasia. Los juveniles albiazules no terminan de afianzarse en la Primera División del club y deben marcharse a buscar continuidad en otros clubes. ¿Qué falla o qué ha fallado?, esa es la cuestión.

El atacante debutó de la mano de Diego Maradona, como también lo ha hecho Matías Miranda pero no logró afianzarse. Si bien tuvo también sus chances durante el ciclo de Mariano Messera y Leandro Martini y además ha tenido posibilidades bajo el mando de Néstor Gorosito, no logró hacer pie en un puesto donde no abundan alternativas.

Las lesiones tanto de Nicolás Contín como de Alexis Domínguez le allanaron el camino a Rodrigo Holgado y al propio Cocimano, pero el 9 terminó siendo Eric Ramírez, quien venía jugando de volante por la derecha.

El futbolista dejará el club a préstamo sin cargo por un año y con opción de compra, mientras que en las próximas horas extenderá su contrato con el Lobo hasta 2024. Desde que tocó Primera, el delantero disputó 16 partidos y pudo anotar un gol, que fue por Copa Argentina.

Son varios los casos como este que se dieron en los últimos años, incluso con futbolistas que terminaron quedando después en libertad de acción. El club forma juveniles a los que les falta el toque final para poder explotar con la camiseta azul y blanca. ¿Deberían haber quedado libres antes?, ¿El contexto de Primera no ayudó?, ¿Se falló en la formación?. Quizás un poco de estas tres aristas.

Dentro de este panorama, que también tiene excepciones como las de Matías Melluso y Germán Guiffrey, por ejemplo, entran jugadores que van desde la categoría ‘96 hasta la 2001. Muchos jugadores firmaron su primer contrato durante la gestión luego de haber hecho todas las inferiores en el club pero luego terminan alejándose directamente con el pase en su poder o con algún préstamo antes de una libertad de acción que se veía venir.

En este último año, quizás un tanto tarde, Gimnasia comenzó a tomar el toro por las astas reviendo estas cuestiones que en definitiva hacen que el club vaya perdiendo patrimonio. Fue así que se decidió reestructurar el fútbol juvenil con la llegada de Gabriel Perrone y el alejamiento de Marcelo Ramos, una figura que dividió aguas dentro de esta CD, incluso generando algunas renuncias.

ES TIEMPO DE ARRANCAR

El propio Perrone reconoció hace algunos días en diálogo con este medio, que muchas cosas debían replantearse y tuvo un semestre de mucho trabajo. Y soltó una frase clave: “Es tiempo de arrancar”.

“Fuimos mejorando algunas áreas. Armamos un área de arqueros con Ale Andrada que no estaba; un área de videoanálisis. Pusimos un encargado en la Reserva y de ahí para abajo tratando de hacer un trabajo de videoanálisis que no había”, destacó el Coordinador y agregó: “Necesitamos tener mejores canchas y confío que ese será el próximo paso para poder avanzar. Hemos mejorado mucho el tema de la captación poniendo un jefe de área, se ha trabajado bien, ahí entre otros está Gabriel Martinena y ahora empezarán a llegar los chicos que se observaron para potenciar a las categorías. Ordenamos la pensión para traer más chicos. Son muchas las cosas en las que se ha trabajado”.

Necesita mejorar su estructura juvenil para no seguir perdiendo patrimonio

Asimismo, también recalcó que se necesitan varias cosas para poder generar una estructura que respalde al jugador pero que ya es tiempo de arrancar: “Necesitás de mucha gente, de gente capaz y confiable que te acompañe. Para mí este año era mirar, conocer y ya el año que viene arrancar con un trabajo más fuerte y con el compromiso de todos. De entrenadores, profes, médicos, dirigentes... De una vez por todas hay que arrancar”. Y a su vez manifestó que hay que “mejorar, tratar de imitar a algunos clubes que trabajan bien en inferiores como Talleres, Lanús, River, Boca, Vélez... Y Gimnasia lo puede hacer también”.

Estas declaraciones de Perrone dejaron a las claras que algo venía fallando y que era momento no sólo de cambiar, sino de arrancar. Su figura no es casual y la idea de “griguolizar” el club llegó de su mano. Ahora será cuestión de esperar y ver los frutos de un trabajo que no es de un día para el otro.

ALGUNOS CASOS CATEGORÍA ‘96

Agustín Bolivar: deberá retornar al club tras su paso por Atlanta. Si bien Gorosito busca reforzar el puesto, no será tenido en cuenta.

Matías Noble: debutó en Primera, tuvo algunos buenos momentos pero terminó alejándose en libertad de acción tras padecer una lesión. Pasó por Quilmes y ahora juega en Brown de Adrogué.

Luciano Perdomo: tras un parate por un problema de doping durante el ciclo de Mariano Soso se terminó alejando del club (rescindiendo contrato) y habiendo jugado poco durante el ciclo de Pedro Troglio. Disputó apenas 38 partidos con la albiazul. Su equipo actual es Chacarita.

Jonás Alé Corvalán: primero fue cedido a préstamo a Plaza Colonia de Uruguay y volvió antes de tiempo; después de unos meses de entrenar en Abasto sin jugar se fue a Guillermo Brown de Puerto Madryn pero regresó también. Tras un paso por JJ Urquiza, recaló en Estudiantes de Río Cuarto donde acaba de rescindir contrato.

Algunos casos categoría ‘98

Matías Gómez: debutó de la mano de Troglio y pintaba bien pero se fue apagando. Tras un préstamo en San Martín de Tucumán, arregló su desvinculación con los dirigentes en febrero de 2021 y quedó con el pase en su poder. Su actual club es Morón.

Juan Cataldi: rescindió su vínculo con el Lobo en septiembre de este año y dejó de pertenecer al club luego de un préstamo en Bolívar de Bolivia. Jugó un puñado de partidos en Primera pero no terminó de engranar.

Patricio Monti: tras un puñado de partidos en Primera también dejó el club en condición de libre. Acaba de desvincularse de Estudiantes de Río Cuarto.

ALGUNOS CASOS ‘99 A 2001

Tomas Durso: el arquero tocó Primera División pero con 22 años ya cumplidos aún no logra afianzarse al menos como un primer suplente. Jugó en selecciones juveniles y hay esperanzas depositadas en él.

Antonio Napolitano: se fue a préstamo al fútbol de Grecia tras no poder sumar tampoco minutos. Debutó junto a Leandro Mamut e Ignacio Miramón (tendría su chance este año)

2000/2001, LOS MÁS ACTUALES

Tomás Romero (2000): el hijo de Chirola firmó contrato pero lo rescindió al poco tiempo sin tocar Primera. Hace experiencia en el fútbol de Grecia.

Bruno Palazzo (2000): es uno de los defensores promesas de las Divisiones Juveniles. Tuvo partidos durante el ciclo Messera/Martina pero no se termina de apostar por él. Llegaron Gerometta y Fratta y Gorosito lo utilizó como lateral derecho cuando no pudo jugar el ex Unión.

Fernando Martínez (2000): también tocó primera y era uno de los potenciales laterales de derechos que a priori mostraba más proyección pero quedó en libertad de acción hace algunos meses.

Perrone consideró que es tiempo de arrancar con un trabajo fuerte y con compromiso

LOS QUE TIENEN CRÉDITO ABIERTO Y DEBEN EXPLOTAR

Lautaro Chávez (2001): es uno de los casos que Néstor Gorosito menciona que todavía le falta para consolidarse en Primera. El DT le ve muchas condiciones y es uno de los preferidos.

En tanto, el técnico también promovió a jóvenes como a Fernando Torres, Estanislao Jara, subió a Benjamín Dominguez, Alan Lescano, Guilermo Enrique y sigue de cerca a Rodrigo Castillo (deberá renovarse su préstamo).

Todos ellos tienen el crédito abierto con el actual entrenador. Algunos ya sumaron minutos como Torres, Jara y en menor medida Guillermo Enrique. Otros se encaminan a realizar su primera pretemporada con el plantel profesional como Domínguez y Lescano. En tanto, Castillo, uno de los goleadores de la Reserva de Sebastián Romero, espera una resolución sobre su futuro ya que Gimnasia deberá negociar la extensión de su préstamo con Unión.