Zielinski, contundente de cara al clásico con Gimnasia: "Para Estudiantes es el partido del año"

El técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski, habló en la conferencia de prensa habitual de la semana, pero en este caso se trata de la previa de un partido especial: el clásico ante Gimnasia. El DT del Pincha, dejó sus impresiones de cara al trascendental encuentro que se disputará el domingo en el estadio del Bosque.

Estos fueron sus principales conceptos:

- "Nunca planteamos el partido acerca de la necesidad del rival. Sí a partir de las virtudes y defectos. Igual siempre apuesto a que nuestro equipo juegue bien, eso significa que sea organizado, solidario y que priorice el conjunto por sobre lo individual"

- "En general no modificamos la planificación por el rival, pero sí consideramos los detalles. Porque estos partidos se definen por detalles, el que más acierte es el que va a sacar diferencia"

- "No me parece mal que un equipo se defienda, cada estrategia de un equipo el entrenador la manifiesta con lo que le parece correcto. Mis equipos siempre que van a jugar un partido lo salen a ganar, eso no significa que el camino que elijamos sea uno u otro"

- "El clásico es el partido del año, cuando firmas un contrato dice que es el partido que tenés que ganar. Nosotros vamos a transitar por el mismo lugar que hemos transitado en todo este proceso"

- "El equipo ya lo tenemos definido, seguramente mañana le daremos un retoque"

- "La historia la hicieron otros jugadores y otro cuerpo técnico. Nosotros debemos jugar este partido y ser mejores que el rival, tener una actuación excelente para poder quedarnos con el clásico"

- "Aún faltan dos partidos, estamos por el buen camino y esperamos culminar bien el proceso de clasificación a las copas"

Escuchá la conferencia de prensa completa: