Tres asaltos en 5 días en Olmos: comerciantes y una jubilada, en jaque

Con la mayoría de las personas centrando su atención en este fin de año entre las tradicionales fiestas y el alarmante incremento de contagios de Covid 19, en la localidad de Olmos -al oeste de La Plata- vecinos y comerciantes sumaron en los últimos días una creciente inquietud por una serie de delitos.

En tal sentido, según lo que pudo saber ayer este diario en esa zona, se registraron al menos tres asaltos en apenas 5 días.

La secuencia comenzó hace casi una semana, horas antes del brindis por la Nochebuena, en una lencería que funciona en 197 entre 43 y 44. Y siguió con otro atraco en un negocio de seguros que está en 44 entre 197 y 198.

Pero los ataques delictivos no se circunscribieron únicamente a comercios. Es que en las primeras horas de ayer, una banda de delincuentes sorprendió a una jubilada de 84 años en su vivienda de 45 entre 201 y 202, donde la golpearon y despojaron de diversas pertenencias.

“FUE EN EL DÍA MENOS ESPERADO”

Patricia (48) es la propietaria de la lencería femenina “Pier”, de 197 entre 43 y 44, y todavía ayer le duraban la bronca y la indignación por el pésimo momento que vivió en ese local el 24 de diciembre, junto a su hija de 18 años.

Sobre el asalto sufrido, le contó a EL DIA que “fue a las 10 y media de la mañana, en momentos en que en la calle había un mundo de gente, entre quienes pasaban caminando y los que circulaban en autos, porque querían comprar regalos en los negocios por Nochebuena y Navidad”.

Sin embargo, como dijo Patricia, “en el día menos esperado”, dos delincuentes que según testigos aparentaban tener “entre 28 y 30 años” irrumpieron en la lencería intentando de entrada simular ser clientes.

“A uno de ellos lo atendió mi hija porque yo estaba hablando por teléfono, y le dijo que quería ver un conjunto”, recordó la comerciante.

La farsa duró apenas unos cuantos segundos, lo que tardó uno de los sujetos en sacar de la mochila un arma de fuego con la que encañonó a la dueña del local y a su hija para obligarlas a ambas a ir hasta la cocina del negocio.

Ahí “nos ataron con precintos que trajeron en la misma mochila”, sumó Patricia.

“LE ROMPIERON EL CELULAR”

Según la comerciante, en los dos minutos que los maleantes estuvieron en su local se apropiaron del dinero que había recaudado por las ventas navideñas (evitó precisar el monto) y una cadenita que le arrancaron del cuello.

“Me buscaron el celular, pero por suerte no lo encontraron”, acotó, aunque no tuvo tanta suerte su hija.

Los ladrones, que tenían “un acento centroamericano” - recordó la mujer- rompieron el celular de la chica y para asegurarse de que quedaría inutilizable lo metieron “bajo el agua de la canilla de la cocina”, reveló.

“Con la plata que me sacaron me arruinaron diciembre, que tanto esperaba para repuntar las ventas”, lamentó Patricia, quien alquila ese local “desde hace algo más de un año” y hasta el 24 no habían sufrido robos.

A pocos metros de la lencería, dentro de la galería Wendy, en 44 entre 197 y 198, en la tarde del martes quien padeció un asalto fue el dueño de una compañía de seguros.

Cuando este diario fue ayer a ese comercio, se encontraba cerrado. Pero comerciantes informaron que “fue a las 15.30 (del martes), le robaron dinero, al menos un celular y los delincuentes eran dos o tres”.

“COBARDES”

Por otra parte, una jubilada de 84 años sufrió también en carne propia las andanzas de un grupo de delincuentes que entró en la madrugada de ayer a su casa de 45 entre 201 y 202. Un vecino que pidió no ser identificado contó a este diario que “esta mañana (por la de ayer) se la llevó su hijo en una camioneta. Pero los ladrones eran cinco, la amordazaron y la golpearon, además de robarle. Unos cobardes”.