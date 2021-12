Cayó un poste de luz en Plaza Azcuénaga y por poco aplasta a una nena: "casi la mata", dijo el padre

Durante las últimas horas una familia quedó consternada por un hecho que se registró en Plaza Azcuénaga, ubicada sobre 44 y 19, en donde una menor de edad estuvo a punto de ser aplastada por un poste de luz que se desplomó y cayó de forma violenta. Pese al enorme susto, por fortuna no culminó en una tragedia.

Ocurrió cerca de las 19, cuando aún el cielo no oscurecía y en la plaza se encontraban menores jugando. En contacto con EL DIA, el padre relató: "Si no la agarro por 2 segundos, casi me la mata". Es que según mencionó la base del poste "está toda podrida y picada, lo que provocó que el propio peso de la lámpara haga caer el poste".

Lógicamente que segundos después del episodio quedaron consternados por la situación y decidieron sacar fotos y relatar lo sucedido teniendo en cuenta que fue un "milagro" que no aplaste a la menor de 3 años. "Pasó justo y atrás cayó", indicó también el papá.