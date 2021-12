Inquietud en City Bell por un supuesto intento de secuestro a un nene de 9 años

Las redes sociales se hicieron eco en las últimas horas de la inquietante denuncia de una vecina que aseguró que un desconocido a bordo de un automóvil intentó llevarse a su hijito de 9 años.

El posteo de la usuaria "Majo Shady" en la red social Facebook disparó varios comentarios de personas allegadas y público en general.

"Hoy alrededor de las 19:00 cerca del puente Venecia de City Bell se quisieron llevar a mi hijo de 9 años", escribió la vecina que agregó que el niño "estaba con el papá en un evento familiar cuando los chicos se encontraban jugando en una calle cortada, de tierra. Mi hijo me cuenta que se acercó un auto negro que estaba listo para salir y que lo empezó a llamar con mucha insistencia una mujer con pelo corto (yo creo que era una peluca) lacio rubia tirando a pelo blanco pero le decía vení, vení, vení y le hizo seña con la mano. Cuando mi nene le dice que no con la cabeza otra nena lo agarra de la mano y le dice vamos y se lo lleva para la casa corriendo y el auto se va".

Por último contó: "Los chicos están muy asustados mi nene quedo muy angustiado. Se alertó a la policía y se realizó un despliegue también se van a pedir las cámaras. Mi hijo reconoció en unas fotos una Suran de color negra convencido de que era esa. Por favor tengan cuidado con los chicos".

En los comentarios de la publicación la mujer admite que vio varias publicaciones sobre secuestros y que muchas veces no se creen que ocurren y que son falsas. "La semana pasada me llegó un audio y decían que era falso. NO ES FALSO. Mi nene está re asustado ahora. Y me cuenta y me dice mamá esa señora me llamaba y quería que vaya con ella", apuntó.