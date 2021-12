Mercedes Ninci: "Me siento felíz, enamorada y en las nubes"

Luego de haber sufrido momentos realmente difíciles de salud, Mercedes Ninci vive ahora un precioso momento a nivel personal: está enamorada y presentó a su pareja en las redes sociales. Se trata de Alberto Curi Aragón, con quien viajó a Salta "en las nubes" para disfrutar de unas mini vacaciones.

"Feliz en Salta" "en las nubes", "Llegaste vos y floreció el cardón", son las tres frases que escribió Mercedes para presentar a su pareja.

Así, la periodista le dedicó dulces mensajes en sus redes sociales. A la vez, que confesó haber tenido mucho temor durante aquella descompensación: "Tenía miedo de tener un ACV en el cerebro. Mi mamá tuvo dos ACV. Tenía el miedo de que me pasara lo que le pasó a mi mamá. También me acorde de Verónica Guerman, la fotógrafa, que le sucedió algo similar. Se me vino la imagen de ellas y el miedo no ayuda...".

Vale recordar que en julio de este año, Ninci vivió un gran susto cuando se descompensó en Lo de Mariana (El Trece). Según contó Mariana Fabbiani, conductora del ciclo que ya dejó el aire, la periodista llegó a decir "me estoy muriendo".