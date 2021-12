VIDEO. Un camión no frenó y chocó a un auto que esperaba la luz verde en Centenario y 422

Un impactante choque ocurrió ayer en nuestra ciudad y quedó registrado en las cámaras de seguridad. En el hecho, un camión no frenó y chocó terminó golpeando a un auto que estaba detenido en un semáforo de Camino Centenario.

En las imágenes captadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de La Plata, los agentes que visualizan en vivo los dispositivos de seguridad colocados en calle 422 y Camino Centenario de la localidad de Villa Elisa, que registraron el momento en el que el rodado de mayor porte impacta de atrás a un vehículo que esperaba que el semáforo se cambie a la luz verde, con la clara intención de doblar.

Inmediatamente los operarios del COM dieron aviso al 911 y minutos después arribó un móvil policial a la zona. De acuerdo a las primeras informaciones, ninguno de los conductores y tampoco los acompañantes de los vehículos revistieron heridas de consideración por lo que no requirió la intervención del SAME.