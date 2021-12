Simone Biles fue elegida "Atleta del año" por la revista Time

La gimnasta estadounidense Simone Biles, quien renunció a participar de cuatro de cinco finales en los Juegos Olímpicos de Tokio para preservar su salud física y mental, fue destacada como la "Atleta del año" por la revista Time, que destacó su capacidad para dar "un paso extraordinario y decir 'es suficiente'" .

Biles, de un enorme talento, "con los ojos de todo el mundo posados sobre ella, fue capaz de dar un paso extraordinario y decir 'es suficiente'", explicó la publicación neoyorquina.

Biles apenas pudo disputar una de las cinco finales en las competencias para las que estaba inscripta en los Juegos de Tokio, donde defendía los oros olímpicos obtenidos en Río 2016.

Simone Biles (@Simone_Biles) is TIME's 2021 Athlete of the Year #TIMEPOY https://t.co/yz9BkuDnto pic.twitter.com/y4FhB0HxAA