El reclamo de 300 repartidores platenses a una de las aplicaciones de delivery: "Nos accidentamos, nos roban y nos matan por $45"

Repartidores platenses de la aplicación Rappi se contactaron con EL DÍA para exponer la situación que están viviendo: aseguran que hace más de dos años que las tarifas aumentan y en la calle se sienten totalmente desprotegidos.

"Un día como hoy con tormenta, pagando todo nosotros (monotributo, nafta, patente, seguro, alarma contra robos, piloto y mochila) tenemos ganancias por 45 pesos. Esa miseria nos pagan", comenzó relatando Valeria, una de las 300 personas que trabajan para dicha app en nuestra ciudad.

"Para colmo a veces llegamos ahí y el cliente nos cancela. Nos accidentamos, nos roban, nos matan por 45 pesos...y nadie es responsable", añadió en diálogo con este medio.,

Según precisó, la situación de la otra empresa que opera en la Región es diferente porque tiene oficinas físicas en donde los repartidores pueden ir a reclamar. "Nosotros no tenemos una oficina donde reclamar o hablar con una persona. Todo es a través de mails y te contesta un mensaje automático. Además donde reclamas te bloquean la app y te dejan sin trabajo", precisó.

Una de los principales reclamos es la actualización de tarifas, las cuáles aseguran hace dos años que no aumentan. "Somos usuarios para ellos, no trabajadores. Los chicos en bicicleta hacen más de 70 kilómetros por día y en moto más de 40. Además tenemos más 5.000 pesos por día de Rappi que les cobramos a los clientes y no tenemos un seguro contra robos", indicó.

Por último, dichos repartidores precisaron que realizaron "protestas y paros" pero que no lograron ninguna mejora hasta el momento. "No solo en La Plata, En Capital Federal, en Córdoba, Mar del Plata y Mendoza también", cerraron.