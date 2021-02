Berni: las protestas policiales están motorizadas por efectivos "a los que echaron por ladrones"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró esta mañana que las protestas policiales son convocadas por "policías exonerados por ladrones" que se "disputan una caja millonaria por la sindicalización policial".

"Es un intento de una vez más desafiar nuestra Constitución, nuestras leyes, los reglamentos policiales. Me refiero a este grupo minúsculo de personas que basándose en el anonimato y utilizando las redes sociales empujan o intentan empujar a aquellos incrédulos a desafiar y violar permanentemente nuestra Constitución", sostuvo durante el acto en Florencio Varela que encabezó el gobernador Axel Kicillof.

Y agregó: "Muchos de ellos son ex policías exonerados por ladrones: y había que echar en los ´90 a policías por ladrones, eh". "Intentan generar rebeldía, peor no les dicen la verdad, no les dicen que están disputando es una enorme caja, una caja millonaria que intentan hacerse por la sindicalización policial, pero la Justicia ya dijo que es inviable", manifestó Berni.

"A esos hombre y mujeres que llaman a la rebelión no los escuché hace 4 años. ¿Será que su silencio tiene precio?", agregó.