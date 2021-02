Oscar González Oro contó que hace un año no ve a sus hijos: "La soledad me agobia"

Oscar González Oro utilizó su cuenta de Instagram para hablar cómo le está costando pasar los días en soledad en su casa de Uruguay. Luego, en diálogo con la prensa, contó que la pandemia del coronavirus hace un año no ve a sus hijos.

“¡Buen día! Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento. En cuanto al programa ("La vida misma", por radio Rivadavia) estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 para vivir. Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta”, escribió en las redes sociales.

“Pero tengo que seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos. Trato de llenar esas 22 hs que son únicamente mías. Ya no soporto tanto silencio en casa!! Pero en este momento esta es mi vida”, cerró.

En diálogo con Infobae, indicó que hace seis meses está en Uruguay y que uno de las cosas que más le están afectando es que no puede ver a sus hijos, quienes viven en Europa. “Hace un año que no veo a mis hijos. Los extraño mucho. Tanto Inglaterra como España tienen fronteras cerradas. No me puedo tomar un avión e ir a verlos. Quiero estar con ellos. Nunca pasamos tanto tiempo separados. Me da bronca, angustia…”.

Al revés de lo que muchos piensan, no hace videollamadas con ellos porque siente que no se acortan las distancias. “Les prohibí que me llamen por Skype. Me hace mucho daño verlos a través de la pantalla y no poder tenerlos ni olerlos", detalló.

Por otro lado, y en su explicación de su situación personal actual, dijo: “Y hablé también de soledad porque el silencio no siempre es bueno. En casa estoy solo y así me siento. Extraño a mis amigos. Algunos me invitan a comer, pero hay que ver cómo está el día, cómo se da todo…", y añadió: "Por momentos recuerdo a Sofía, a Jorge Horacio. Es muy triste", en relación a los fallecimientos de Sofía Neiman y Jorge Brito.

En tanto, cerró: “Nadie está todo el tiempo triste o todo el tiempo contento. Sí te puedo decir que me gusta mi nuevo horario (su programa va de 19 a 21 horas). Es lo que quería hacer: entrevistas largas a filósofos, escritores, sociólogos, conferencistas. Ni política, ni pandemia, ni el dólar… A no ser que pase algo, lógicamente".