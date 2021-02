Oyarbide: “Macri me quiso comprar”

El exjuez federal Norberto Oyarbide afirmó ayer que el expresidente Mauricio Macri intentó ofrecerle dinero para que se inhibiera en causas judiciales que lo involucraban, y afirmó que rechazó la propuesta diciéndole que él “no cotizaba en Bolsa”.

En declaraciones radiales, el exjuez indicó: “Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo intención directa de hacerlo”.

Y afirmó que “me pidió que me inhiba en sus casos; yo tuve la causa de las escuchas ilegales donde él, siendo jefe de Gobierno utilizó la Inteligencia del Estado con (Jaime) Stiusso a la cabeza. Ya siendo presidente no había nadie que se le interpusiera, tenía todo el aparato del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria”.

Ante una consulta específica respecto de si Macri le ofreció dinero, respondió: “Por supuesto. Y yo no me inhibí, y le dije que yo no cotizaba en Bolsa. Él no vino, vinieron enviados especiales”.