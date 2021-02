San Valentín desde el sillón: series y películas para mirar acurrucados

“EMMA”

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, la versión hace énfasis en los enredos cómicos y el comentario social irónico de la novela de Jane Austen. Emma Woodhouse es una joven hermosa, inteligente y adinerada a la que le encanta inmiscuirse en los asuntos amorosos de su círculo social en su aburrido pueblo inglés. A punto de afrontar los retos de la vida adulta, deberá lidiar con las consecuencias de varios emparejamientos poco afortunados, a la vez que descubrirá el amor romántico.

Disponible en HBO Go

“THE MAP OF TINY PERFECT THINGS”

Cuenta la historia de Mark, un ingenioso adolescente que vive en un bucle viviendo el mismo día. Entonces, conoce a la misteriosa Margaret, que también está atrapada en el mismo bucle temporal del que nadie parece saber. Mark y Margaret forman una asociación magnética, proponiéndose encontrar todas las pequeñas cosas que hacen que ese día sea perfecto. Una historia de amor con un giro fantástico, mientras los dos luchan por descubrir cómo, y si escapar, de su día sin fin.

Disponible en Amazon

“STARGIRL”

Disney+ celebrara San Valentín con “Stargirl”, una historia del paso a la edad adulta, basada en la novela juvenil más vendida según New York Times que lleva el mismo nombre, sobre Leo Borlock (Graham Verchere), un estudiante promedio del instituto Mica High School.

Su vida cambia cuando conoce a Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), una nueva alumna muy divertida y segura de sí misma, a la que le gusta el ukelele y que se destaca particularmente entre la multitud.

Disponible en Disney+

“A TODOS LOS CHICOS: PARA SIEMPRE”

La saga de Lara Jean y sus conflictos amorosos llega a su supuesto final con el cierre de los años de escuela secundaria para la protagonista.

En la tercera aventura, que se estrena hoy en Netflix, Lara Jean regresa a casa tras viajar con su familia a Corea, escapada que emplea para replantear sus planes para la universidad... y con Peter.

“LITTLE BIRDS”

Starzplay estrena el domingo “Little Birds”, una serie dramática de época con mucho erotismo, basada en los relatos de Anaïs Nin. Se trata de una reinvención audaz y subversiva del melodrama en tiempos modernos, que lleva al público y a todos nuestros personajes en un viaje ingenioso, conmovedor y provocativo hacia la libertad y la independencia.

La serie comienza con la heredera de Nueva York Lucy Savage (Juno Temple) recién desembarcada del barco transatlántico y lista para el amor y el matrimonio en climas exóticos. Pero cuando su marido Hugo (Hugh Skinner) no la recibe de la forma que ella esperaba, se sumerge en el sorprendente, diverso y degenerado mundo de Tánger en 1955.

“Little Birds” es una historia moderna de una mujer que empieza perdiendo y luego se encuentra en un mundo cautivador.

Disponible en Starzplay desde el domingo

“MISS FISHER AND THE CRYPT OF TEARS”

Este misterio aventurero marca una nueva entrega de la detective Phryne Fisher, quien se embarca en una excitante aventura de misterio y caos en la exótica Palestina británica de 1920 y las opulentas mansiones londinenses mientras libera a Shirin Abbas (Izabella Yena, High School Lover), una joven beduina, de un encarcelamiento injusto y descubre un misterio bélico relacionado con esmeraldas, maldiciones ancestrales y la verdad detrás de la sospechosa desaparición de la tribu olvidada de Shirin. Por supuesto, hay romance.

La propuesta es parte del especial de San Valentín preparado por la plataforma de streaming Acorn TV que, anticipándose al domingo, ya tiene en su catálogo otras interesantes propuestas como “Black Widows”, la serie “The Heart Guy”, “Finding Joy” y “Agatha Raisin and the Love from Hell”, además del clásico romántico “A Place To Call Home”.

Disponible en Acorn TV

VOLVER A LOS CLÁSICOS

Para aquellos que disfruten volviendo a ver los grandes clásico, la oferta es vasta: en Flow encontrarán películas como “Ghost, la sombra del amor”, “Orgullo y Prejuicio” y “Medianoche en París”; Netflix ofrece clásicos como “Diario de una pasión”, “El descanso”, “Cuestión de tiempo”, “Amores, enredos y una boda” y “Bridget Jones”, además de la reciente serie de época “Bridgerton”; Amazon Prime Video tiene indispensables como “Annie Hall”, “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, “Virgen a los 40” y “Notting Hill”; Qubit ofrece algunos romances del cine clásico como “Pan y tulipanes”, “Jamón Jamón”, “Doctor Zhivago”, “El amante”, “Desayuno en Tiffany’s” y “El cartero” (también, clásicos modernos como “Un bello sol interior”, “Transit”, “El día después” y “Gloria”); y Disney+ ofrece varios de sus inoxidables como “Aladín”, “Splash”, “Jamás besada”, “10 cosas que odio de ti” y “Mientras dormías”.

“AMOR AL CUADRADO”

Desde Polonia, llega esta comedia romántica que cumple con todos los requisitos deseables del género.

La historia sigue a un periodista famoso y mujeriego, el típico protagonista de estas películas, seguro y demasiado confiado, que de repente duda de las decisiones que ha tomado en la vida. ¿Qué le ocurre? Se enamora de una modelo misteriosa que lleva una doble vida.

Disponible en Netflix