Cómo funcionarán los servicios en la Ciudad

Con motivo de los feriados de carnaval, la Municipalidad de La Plata informó cómo funcionarán los servicios comunales durante los feriados de mañana y el martes.

El Municipio precisó que hoy no habrá recolección de residuos, tal como sucede habitualmente. En tanto, mañana se recolectará la bolsa negra (en las delegaciones en horario diurno y en el casco en horario nocturno), no así la verde y los no habituales.

Asimismo, el martes no habrá recolección de ningún tipo, ni barrido y limpieza, por lo que se solicitaron “a la ciudadanía no sacar los residuos a la vía pública”. El miércoles los recorridos volverán a su cronograma habitual, así como el servicio de barrido y limpieza.

Por su parte, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano tendrá las puertas cerradas para la atención al público, pero persistirán con normalidad los controles de tránsito y nocturnidad en la región, así como la recepción de llamadas a la línea de Atención al Vecino 147. En tanto, el estacionamiento medido no será aplicado.

Todas las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento.

En lo que respecta a los servicios de salud, ambos días habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los Centros de Atención Primaria (CAPS); mientras que el SAME trabajará con total normalidad.

El servicio de transporte público local funcionará con frecuencia de feriado tanto mañana como el martes.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto al público de 8 a 14 horas y la administración de la necrópolis trabajará, para recibir exclusivamente a cocherías, de 8 a 12.

Mañana el Mercado Central (venta minorista) permanecerá cerrado para la atención al público, pero abrirá el martes de 8 a 13 horas; mientras que el Mercado Regional (venta mayorista) comenzará con la descarga de frutas y verduras el lunes a las 14 horas para abrir sus puertas el martes desde la 01:30.