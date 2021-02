Feinmann, con todo contra Pablo Echarri y Dady Brieva: "Son nefastos"

Eduardo Feinmann criticó con todo a los actores kirchneristas Pablo Echarri y Dady Brieva. En diálogo con Angel De Brito, en el programa Los Angeles de la Mañana, por El Trece, el periodista esgrimió que ambos "son nefastos".

En primer término lo atendió al ex Agrandadytos al interrogarse en tono sarcástico"¿Dady era un cómico, no? Me parece que era un cómico... Me acuerdo la época que era cómico, ahora no lo es tanto". Además, recordó las declaraciones del ex Midachi por una marcha contra el gobierno de Alberto Fernández: "Lo último que dijo sobre un banderazo (realizado en plena cuarentena en contra de la gestión del presidente Alberto Fernández), que te podrá gustar, no gustar, que habrá sido el momento justo o no para hacerlo, pero (de ahí a) decir: ‘Yo agarraría un camión y les pasaría por encima’, me parece un acto terrorista"

En tanto, sobre Echarri sostuvo que "con lo único que me quedaba es que de Echarri he visto un par de películas que me gustaron. Nada más que eso”.

En cuanto al presente de ambos actores el comunicador señaló que “yo no le cuento las costillas a nadie. La verdad que no me interesa dónde viven, cómo viven, si viajan o no a Miami. Lo único que me interesa es si defienden o no a un gobierno corrupto y a integrantes de ese gobierno que ha saqueado un país. Eso no lo puedo aceptar".

También aludió a la muerte de Carlos Menem al sentenciar que "era un punguista al lado de los Kirchner". Feinmann dijo que "la corrupción siempre es horrible y repudiable" y distinguió que el gobierno de los 90 era de "motochorro" mientras que calificó la gestión de los kirchner como de "saqueadores". Según dijo durante el mandato de Menem el país gozaba de "una libertad de prensa muy importante" y lo diferencio del kirchnerismo al afirman que no era un gobierno "vengativo".