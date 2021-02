Ansiedad en los mayores de 70 por el inicio de la vacunación

Enterarse de que finalmente podrá recibir la vacuna anti Covid fue para Roberto Speroni (78) un motivo de alivio pero también de inquietud. Y es que apenas leyó ayer la noticia en el diario, este jubilado de Los Hornos fue a revisar su correo electrónico con la esperanza de que iba a tener ya asignado un turno, cosa que no sucedió.

“Aunque debo haber estado entre los primeros en anotarme para que me vacunen todavía no me asignaron el turno ni el lugar a donde tendría que ir”, se lamentó ayer Roberto, uno entre varios mayores de 70 que se comunicaron con EL DIA para compartir su inquietud.

Al ser consultadas por esta situación, fuentes del Ministerio de Salud bonaerenses explicaron ayer que si bien el proceso de vacunación para ese grupo etario comenzará hoy en algunos municipios, recién mañana se hará extensivo a todo el territorio bonaerense y que “los turnos se irán asignando en forma gradual”.

Desde la cartera sanitaria informaron también que en paralelo con la vacunación de los mayores de 70 comenzará a vacunarse a docentes, de cara a la vuelta a las clases presenciales.

Frente a esta decisión, que en territorio bonaerense comenzará a materializarse una semana antes que en el resto del país, el viceministro de Salud Nicolás Kreplak destacó ayer que gracias a ello “se podrán abrir más actividades económicas” y que el objetivo es llegar al invierno con la mayor cantidad de población vacunada para bajar los indices de letalidad por Covid.

“Hace dos semanas que empezamos a vacunar en los geriátricos y con la llegada de nuevas vacunas vamos a seguir avanzando; estamos en plena tarea logística. Mañana (por hoy) vamos a estar entregando más turnos para vacunar a los mayores de 70 años”, dijo Kreplak.

El funcionario destacó la importancia que tiene para esta población el vacunarse al detallar que cuando vacunan en geriátricos “nos cuentan de la necesidad de encontrarse pero no quiere decir que con la primera aplicación ya se sale, aunque de a poco iremos recuperando actividades”.

De acuerdo con datos del gobierno bonaerense, hasta el momento los mayores de 70 inscriptos para recibir la vacuna suman 462.239. De ellos, 335.396 tienen entre 70 y 79 años; 111.960 tienen entre 80 y 89; 14.750 son mayores de 90; y unos 160, superan los 100 años de edad.

“Estamos recibiendo 135 mil dosis; unas 30 mil nos permitirán terminar de vacunar a los equipos de salud; el resto va para mayores de 70 años y docentes que integran el grupo de riesgo. Cuando lleguen las de AstraZeneca tendremos más”, comentó Kreplak en relación al lote proveniente de India cuyo arribo se espera hoy.

La llegada de esta nueva provisión de 580 mil dosis en un vuelo de Qatar Airlines, fue confirmado ayer por el embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, y el Ministerio de Salud de la Nación.

“El vuelo de Qatar Airlines que transporta las 580 mil dosis de la vacuna (el QR 8155) arribará a las 2.45 al aeropuerto de Ezeiza”, detallaron fuentes aeronáuticas.

Las vacunas son de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

El ministro de Salud, Ginés González García, “supervisará las vacunas que llegan desde la India en el Hangar de Cargas Argentinas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza”, adelantaron desde el gobierno nacional, al detallar que “estas vacunas forman parte de un total de 1.160.000 dosis que el Estado Argentino adquirirá a través del Instituto Serum”