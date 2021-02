Con estrictos protocolos: así se concreta la vuelta a la escuela en La Plata

Con estrictos protocolos sanitarios y en medio de la polémica desatada en torno a las condiciones edilicias de los establecimientos, luego de casi un año del cese de la presencialidad debido a la pandemia, se concretaba esta mañana en La Plata el regreso a la escuela de los estudiantes de primaria y secundaria que necesitan recuperar contenidos curriculares del año pasado para encarar de mejor forma el ciclo lectivo de este 2021.

Tal como lo anticiparon las autoridades provinciales y municipales, se trata de un retorno a las escuelas atípico y con marcadas diferencias con respecto a cómo era antes de la pandemia, ya que está regido por un conjunto de medidas sanitarias tendientes a evitar la propagación del coronavirus.

Los alumnos y docentes se reencontraron, si se quiere, en medio de un clima "enrarecido" puesto que no está permitido el contacto físico ya que se exige la preservación del distanciamiento comunitario. El abrazo, el beso, el estrecharse una mano son costumbres que por el momento no se permiten debido a la capacidad de transmisión que ha demostrado el coronavirus a lo largo de un año.

En ese sentido, en cada ingreso a las escuelas niños y jóvenes debían pasar por una suerte de control sanitario donde se les higienizaba las manos con alcohol y se les tomaba la temperatura con termómetro digital. A eso se suma, conforme las directivas de Educación, que en los colegios no habrá kioscos, los alumnos no podrán compartir alimentos ni botellas y los recreos deberán ser distintos: con distancia y sin juegos con contacto físico. Los comedores escolares no funcionarán en la actual etapa, pero continuará el Servicio Alimentario Escolar a través de los módulos que se entregan a las familias.

Funcionarios de la cartera educativa destacaron que "hace 15 días comenzó la campaña de vacunación de docentes y auxiliares que presentan factores de riesgo” y plantearon que “progresivamente se irán asignando turnos de forma masiva” para el resto de los trabajadores de la educación".

La ministra Agustina Vila aclaró que se tratará de una "presencialidad cuidada y segura, cumpliendo pautas obligatorias como uso de tapabocas, clases de no más de 90 minutos, ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible, evitar aglomeraciones en espacios de encuentro, limpieza y desinfección frecuentes y distancia social dentro del aula de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con el docente”.

En el marco de la jornada especial que marca el regreso a la actividad escolar dentro de las aulas, en este caso solo para estudiantes que deben reforzar sus aprendizajes de cara al inicio de las clases previstas para el 1 de marzo en el caso de la educación primaria y el 8 de marzo para quienes concurren al secundario, son 11 los colegios públicos que en principio abrieron sus puertas en nuestra ciudad según el consejo escolar local, en tanto que las autoridades provinciales estimaron una cifra en torno a 30 colegios. En tanto que con la apertura de escuelas privadas el número de establecimientos que hoy volvía a la escolaridad era superior a 100.

La presidenta del consejo escolar platense, Alejandrina Battaglino, aseguró que hoy comenzaron las siguientes escuelas: las primarias 108 (Ignacio Correas); 73 (140 entre 43 y 44); 128 (diagonal 78 entre 4 y 5); la secundaria 15 (de City Bell); y las técnicas 1 (7 y 32) ,3 (Los Hornos), 5 (76 entre 7 y 8), 7 (42 entre 8 y 9), 8 (Tolosa) y 9 (1 y 46). La técnica 6 (1 entre 57 y 58), está en duda.

Dentro de ese numero hay escuelas que hoy estarán recibiendo elementos de protección tras una intervención de la Dirección General de Cultura y Educación, “para suplir las demoras de entrega de un proveedor. También entre hoy y mañana se abrirá un acto publico digital para cubrir cargos de auxiliares suplentes”.

La vuelta a la escuela se produce además en medio de la polémica por las falencias edilicias que se agravaron durante el último año en los que las escuelas se mantuvieron cerradas y las clases transcurrieron por la vía virtual. Las autoridades provinciales sostuvieron al respecto que "hay escuelas en obra, en muchos casos son obras menores que lleva adelante el consejo escolar y en otros casos, son obras que impulsa Educación provincial o que se están trabajando con ABSA. A medida que se van concluyendo estas obras, las escuelas convocarán a los y las estudiantes para actividades de intensificación de la enseñanza presencial. Mientras tanto, en estos casos estas actividades se realizan en forma no presencial".