“Es un asco”: en 3 y 516, sin solución a un desborde cloacal

La red cloacal de la Región sigue en emergencia. Y casi no hay barrio que no sufra para las tuberías al límite. Ahora vecinos de 3 y 516 se contactaron con EL DÍA para denunciar sobre un desborde de aguas servidas que lleva al menos dos semanas y, por ahora, no parece tener solución. “Estamos reclamando a Absa por el desborde y no tenemos respuesta”, indicó un vecino de la cuadra. “Es un asco”, dicen los damnificados.