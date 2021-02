Los alumnos convocados volvieron a las aulas entre protocolos y extrañeza

Arrancó la presencialidad en las aulas con los alumnos que tienen que recuperar contenidos de 2020. La nueva normalidad que se inició ayer impuso barbijo para toda la comunidad educativa, tomar la temperatura en la entrada y recibir alcohol rebajado en las manos. En la Provincia, regresaron más de un millón de estudiantes, y en nuestra ciudad lo hicieron en decenas de escuelas. Junto a las sensaciones que generó el reencuentro entre docentes y alumnos en un nuevo contexto sanitario, también se intensificaron los reclamos por la infraestructura escolar.

Mateo, alumno de tercer año de la secundaria de una escuela privada del centro platense, dijo que la sensación fue “extraña. Entramos, nos tomaron la temperatura, estuvimos distanciados a dos metros de distancia entre compañeros, hubo una charla sobre lo que se viene, nos dieron la clase de una materia para recuperar el contenido del año pasado y volvimos a casa. Dentro del aula nos sacamos el barbijo y fuera del salón siempre con el barbijo. En los casos que alguno de los alumnos se distrajeron y no se pusieron el tapaboca, le pedían que por favor se lo coloque”.

Según había anunciado la cartera educativa, más de 100 escuelas de nuestra ciudad estaban en condiciones de comenzar con la presencialidad con el formato 2021 marcado por la pandemia de coronavirus. La mayoría fueron colegios privados. En el caso de los públicos, arrancó gran parte de las escuelas técnicas. Primarias y el resto de las secundarias, las aguas están divididas.

Fue un retorno a las escuelas atípico, con marcadas diferencias con respecto a la prepandemia. Sin el contacto físico ya que se exige el distanciamiento social, el abrazo, el beso, el estrecharse una mano se permiten debido a la capacidad de transmisión que ha demostrado el coronavirus. En ese sentido, en cada ingreso a las escuelas, los alumnos debieron pasar por un control sanitario donde se les higienizó las manos con alcohol y se les tomó la temperatura con termómetro digital. A eso se sumó, según directivas de Educación, que no hubo kioscos, no se pudo compartir alimentos ni botellas. En la mayoría de los casos ayer no hubo recreos porque estuvieron poco menos de dos horas. Cuando comience el ciclo lectivo, el próximo 1° de marzo, se prevén jornadas de 4 horas diarias. Entonces si regirán recreos con distancia social y sin juegos con contacto físico.

Los comedores escolares no funcionan en la actual etapa, pero continúa el Servicio Alimentario con módulos que se entregan a las familias.

En tanto, funcionarios de la cartera educativa provincial destacaron que “hace 15 días comenzó la campaña de vacunación de docentes y auxiliares que presentan factores de riesgo” y plantearon que “progresivamente se irán asignando turnos de forma masiva” para el resto de los trabajadores de la educación”.

La directora de Educación bonaerense, Agustina Vila aclaró que se trata de una “presencialidad cuidada y segura, cumpliendo pautas obligatorias como uso de tapabocas, clases de no más de 90 minutos, ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible, evitar aglomeraciones en espacios de encuentro, limpieza y desinfección frecuentes y distancia social dentro del aula de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con el docente”.

En lo que queda de febrero concurrirán los estudiantes que deben reforzar sus aprendizajes de cara al inicio de las clases previstas para el 1 de marzo en la primaria y el 8 de marzo para el secundario. Según el consejo escolar platense regresaron 11 colegios públicos con presencialidad, pero para las autoridades provinciales la cifra estimada fue de 30 establecimientos. Con la apertura de escuelas privadas el número de establecimientos que ayer volvió a la escolaridad fue superior a 100. El resto reforzó contenidos de 2020 de manera virtual.

En cuanto a las obras de infraestructura, las autoridades del consejo escolar, dijeron que “las partidas que recibimos no alcanzan para todo lo que se demanda”. A su vez, fuentes consultadas por este diario hicieron trascender que de Provincia al consejo escolar local se habrían girado cerca de 130 millones de pesos en 2020 y lo que va de 2021. Cerca del 50 por ciento de esos fondos correspondió a obras de mantenimiento preventivo y correctivo. En menor medida, para artículos de limpieza, desinfección y elementos de higiene y protección personal. Y hubo recursos adicionales para la puesta a punto de calefactores, pruebas de hermeticidad, compra de nuevo equipamiento, adquisición de mobiliario y reparaciones de sanitarios, explicaron.

En CABA reabrieron sus puertas 2.117 escuelas para el regreso a clases presenciales

Funcionarios, expertos en salud y gremios llegaron a un acuerdo en cinco elementos para lograr un regreso seguro a las aulas en nuestra ciudad: limpieza y bioseguridad; potabilidad del agua; ventilación; sanitarios en buen estado; y nombramiento del personal auxiliar necesario según cada edificio escolar.

Según el gobernador Axel Kicillof, “entre el 25 y el 30 por ciento de las escuelas -por sus instalaciones- pueden tener un ritmo mayor e ir todos los días, todas las semanas”, y apuntó que, en aquellos establecimientos donde no exista el espacio suficiente o las condiciones para una ventilación adecuada, habrá que alternar con bloques semanales “para que no haya aglomeraciones”.

Y Vila explicó que “los chicos que tienen trayectorias discontinuas o en proceso lo desarrollarán en horario complementario al escolar y culminará el 31 de marzo “salvo para las y los alumnos de 6to. año del secundario, para quienes se extenderá hasta el 30 de abril”. Luego habrá una evaluación y “quienes requieran acomodamiento, tendrán apoyo personalizado en horario complementario durante todo el año”.