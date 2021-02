Una foto que volvió a encender los rumores

Tras la separación entre Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto a mediados de enero pasado, comenzó a circular un rumor que vincula al padre de Moorea, la hija que tienen en común, con Silvina Luna y un posible romance entre ambos. Versión que fue descartada por la ex participante de Gran Hermano, pero...

"Es uno de mis mejores amigos, es familia", había dicho Luna rápidamente. Asimismo, Tesouro aclaró que Fernández Prieto no le había sido infiel y confirmó la amistad entre su ex pareja y la modelo: "Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri... Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella".

Una publicación del empresario en su cuenta de Instagram hizo volver a despertar los rumores sobre un posible romance entre ambos. ¿Realmente son amigos o es el inicio de un nuevo amor para ambos?