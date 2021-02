Las bombas de piletas, el nuevo “oro” de los ladrones en verano

Desde bien entrado el año pasado, en la zona Norte platense conviven con una ola de robos que tiene a maltraer a vecinos y comerciantes por igual. Desde Tolosa a Arturo Seguí, los casos se acumulan día a día y con modalidades de todo tipo. Decretado el aislamientos social y la consiguiente falta de transportes públicos, las bicicletas se multiplicaron en la Ciudad. Los delincuentes también notaron esta situación y los rodados se convirtieron en un tesoro buscado. Con la llegada del verano y como poca gente se animó a “salir” de vacaciones, muchos invirtieron en sus casas y apostaron a las piletas. Esta realidad también fue advertida por los ladrones, que encontraron su nuevo “oro” en las bombas de agua.

Guillermo Miralles, de 464 entre 27 y 28; y María Luzuriaga, de Gorina, se encuentran entre las víctimas de esta modalidad.

“El viernes pasado, cuando me desperté a la mañana, escuchaba un ruido como de cascada y era el agua de la pileta que caía al gabinete a través de los caños rotos. Me habían arrancado la bomba de desagote y barrefondo”, relató Miralles. Y agregó: “Hoy no hay en el mercado, por ejemplo, si querés conseguir una de un caballo y cuarto como la que tenía, sale 39 mil pesos. Encima ahora tengo que arreglar lo que rompieron, reponer la maquinaria”. Cuando fue hasta la comisaría Décima a radicar la denuncia, “me di cuenta de que éramos unos cuantos que íbamos por lo mismo”, finalizó.

El caso de Luzuriaga es similar y se suma a lo sucedido en Quintas de Alvear, cercano al country del club Estudiantes, en la zona de 459 entre 28 y 28 bis.

“Cortan los alambrados perimetrales y se meten para llevarse lo que está a mano”, le aseguraron los vecinos a este diario. Asimismo, señalaron que en los últimos días ya se robaron 10 bombas de succión.

“Ya no sabemos qué hacer, estamos todos en alerta. Hemos podido filmar y pasarle a la policía la patente de una camioneta gris que es la que anda robando por Villa Elisa, pero nada alcanza”, contó Martín, al tiempo que agregó: “Los ladrones arman puentes con palos y escapan cruzando el arroyo”.