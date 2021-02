Osvaldo Laport y la vacunación de los artistas: “Se corrió el rumor de que posiblemente nos iban a vacunar"

En medio del escándalo por el vacunatorio VIP, iniciado por la confesión del periodista Horacio Verbitsky, el actor Osvaldo Laport contó que les dijeron que posiblemente iban a vacunar a los elencos con pacientes de riesgo pero que, por el momento, no apareció nadie por las dosis.

Laport, vale recordar, protagoniza en el teatro Multitabarís, ubicado sobre la calle Corrientes, la obra "Rotos de amor" junto a Roly Serrano, Antonio Grimau y Víctor Laplace.

“Fue el primer espectáculo que salió como juglares -artistas callejeros de la Edad Media- a allanar caminos, en esta especie de acto de sensibilidad para con el teatro argentino, ya que en otros países todavía no se han abierto los teatros, como en Italia”, comenzó indicando el uruguayo de 64 años en diálogo con el portal Teleshow.

“Y así como tuvimos que hacer de artistas, también hicimos de informadores para concientizar al público teatrero que podía volver a las salas”, añadió.

Metiéndose de lleno en la polémica de las vacunas, confesó: “Se corrió (el rumor de) que posiblemente nos iban a vacunar. Simplemente es eso: no me llamó nadie, no me pusieron contra la pared”.

Además afirmó que esta misma posibilidad fue puesta a disposición de “todos los elencos que están en situación de riesgo (como Rotos de amor) y expuestos públicamente, haciendo teatro”, aunque aclaró: “Fe simplemente un comentario. Después, no apareció nadie a decirnos: ‘Acá estoy con la vacuna, ¿te querés vacunar?’”.

Ante la consulta de si quien le hizo la consulta fue alguien del Gobierno Nacional o el de la Ciudad de Buenos Aires, respondió: “Honestamente: no lo sé. Tal vez quien debería darte esta información sería la prensa de Javier Faroni (productor de Rotos de amor). Tú sabes muy bien que los actores, en mi caso en particular y doy fe de quienes comparto escenario, vamos, laburamos, ‘Párate aquí, parate allá', ‘¿Dónde?’, ‘Aquí'... Es eso lo que hacemos. Ni idea de dónde venía esa idea de posibilidad de vacunarnos. Ahora me veo en el medio del circo...”.