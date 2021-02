El bitcoin vuelve a desplomarse y se ubica por debajo de los U$S 50.000

El bitcoin volvía a desplomarse hoy y su cotización se ubicaba por debajo de los U$S 50.000, tras haber alcanzado el récord de U$S 58.300 en su cotización el último domingo. De acuerdo con el sitio Coinmarketcrap, la cotización del BTC se encontraba este mediodía en U$S 48.700 con una caída de 6% en las últimas 24 horas, y un derrumbe de 16,5% en dos días.

Sin embargo, el valor actual del bitcoin representaba un crecimiento de casi 335% frente a los U$S 11.200 de fines de 2019; y de 74% desde el inicio de 2021, cuando la criptomoneda cotizaba a U$S 28.000. La abrupta caída de la criptomoneda podría estar ligada a las declaraciones de la secretaria del Tesoro del Estados Unidos, Janet Yellen, que ayer aseguró que bitcoin sigue sin establecerse como método de pago.

“Es una manera extremadamente ineficiente de llevar a cabo transacciones”, afirmó Yellen, quien consideró que “la cantidad de energía que es consumida al procesar transacciones” con el Bitcoin es “asombrosa”. A comienzos de mes la Universidad de Cambridge lanzó el Índice de Consumo de Electricidad de Cambridge Bitcoin (CBECI, por sus siglas en inglés).

Se trata de un indicador que proporciona una estimación en tiempo real, del uso total anual de electricidad de la red Bitcoin, y permite comparaciones en vivo con usos alternativos de electricidad para poner las cifras en perspectiva.

“El índice se ha desarrollado en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental de la minería de Bitcoin, que se basa en operaciones criptográficas de computación pesada que requieren cantidades significativas de electricidad", señala la universidad.

Precisó que "la red Bitcoin consume 121,36 teravatios por hora (TWh) mientras que el consumo de la Argentina es de 121 TWh, ubicándose en el puesto 31° del ranking mundial de utilización de la energía", un escalafón que es liderado por China con 5.564 TWh y los Estados Unidos con 3.902 Twh.