Operativo en el Estadio Único: sensaciones de abuelos platenses tras vacunarse contra el Covid

La vacunación en La Plata sigue a paso firme. Esta mañana, en el Estadio Ciudad de La Plata, varios grupos de adultos mayores se aplicaron la dosis de la vacuna Covishield, del laboratorio AstraZeneca, en una campaña que está sacudida por el escándalo de la vacunación VIP.

Con un estricto protocolo, y separados en tandas (10 por turno), varios platenses mayores de 70 años, que previamente habían solicitado su turno, recibieron la inmunización. Y en esa espera, dialogaron con EL DIA para dar cuenta de las sensaciones que está dejando la pandemia y la esperanza de recibir una vacuna para darle pelea a los contagios.

Mirta, una de las platenses que se vacunó esta mañana, dijo estar "muy contenta" y contó que "es pensar un camino a la libertad. Quiero volver a hacer mi vida". Nora, por su parte, sostuvo que "todos deberían darse la vacuna. Hay que aprovecharla. Es súper importante, estoy muy contenta. Me genera esperanza de vida, es como un regalo esto".

"Estuve esperando desde que salieron las vacunas a poder vacunarme. Pedí que me saquen una foto porque es un momento histórico. Es la única manera de sobrevivir a este virus", reveló Silvia, quien esperaba a ser inmunizada. Además resaltó que "nunca tuve miedo de vacunarme. Me parece una ignorancia creer que apliquen una vacuna para enfermar a la gente y también una maña intención. Esto no va a posibilitar tener una vida cuasi normal".

Ricardo, en tanto, habló tras ser vacunado. En medio de una profunda emoción, este vecino platense de 78 años dijo que "haber sobrevivido a millones de muertos en el mundo es muy importante. Estoy sorprendido por todo esto y tengo una total confianza". Luego contó que "estuve 7 meses y medio encerrado y aún ahora me cuido mucho. Este día es histórico".

El mecanismo en este vacunatorio montado en 25 y 32, exclusivo para mayores de 70 años y/o mayores de 18 con alguna enfermedad crónica, tiene 4 postas. La primera se encuentra fuera del estadio, donde se chequean los datos del turno y se verifica que no tenga síntomas de coronavirus. Luego lo atienden en un sector de prevacunación, donde le realizan preguntas de rigor para saber si están aptos o no para recibir la dosis. Una vez que pasa ese filtro se dirige a la sala de vacunación, donde es inmunizado. Más tarde se dirige a una sala donde, por protocolo, deberá esperar 30 minutos. Cumplido ese tiempo termina el circuito, pero antes se le entrega un carnet con sus datos personales para que se le pueda hacer el seguimiento.

Según le explicaron a EL DIA, la Covishield se debe mantener en heladeras entre 2 y 8 grados de temperatura, y está envasada en recipientes para 10 dosis. Una vez que se sacan hay un período de 6 horas para utilizarla, por lo que da un margen mayor que las dosis de otros laboratorios que precisan más tiempo y que provocaban en algunos casos, la pérdida de las mismas. Además el circuito de vacunación se acorta.

Los que no se pueden vacunar son aquellas personas que tuvieron Covid en las últimas 4 semanas, los que recibieron plasma de convalecientes o suero equino, o quienes padecieron alergias graves recientes.

Cabe resaltar que la semana pasada llegó un lote de 580.000 dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía sueco-británica AstraZeneca, aunque en este caso producidas por la empresa Serum Institute de la India bajo la denominación Covishield, a partir de un convenio de transferencia tecnológica. Las vacunas Covishield del Serum Institute, cuyo nombre científico completo es Covishield/ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant, se sumaron a las 400.000 unidades del primer componente de Sputnik V que llegó días antes en el cuarto vuelo especial de Aerolíneas Argentinas a Rusia.

Con esta provisión de vacunas, más las que el Ministerio de Salud espera recibir en lo que resta de febrero y a lo largo del mes de marzo, el Ejecutivo considera que ya está en condiciones de iniciar la primera fase 'masiva' de la vacunación.