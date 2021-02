Una joven denunció que fue violada en una fiesta de carnaval en Arana

Una tiene 19 años. La otra, 24. Probablemente no se conocen y sus historias personales han tomado rumbos distintos, pero tienen en común haber sido protagonistas involuntarias de uno de los delitos más aberrantes que castiga el código penal. Una lo padeció durante años. La mayor de las dos, en tanto, en un baño, durante una noche que suponía la celebración del carnaval. Los dos acusados fueron detenidos en las últimas horas en base a indicios y pruebas que respaldan-según fuentes judiciales- lo que ellas mismas contaron en las denuncias que esta crónica revelará preservando todos aquellos datos que pudieran identificarlas.

El caso más reciente sucedió en la localidad de Arana, en una fiesta que se realizó el último domingo en un predio situado en la zona de 131 y 635, para festejar el carnaval. “No tenemos certeza de que haya sido clandestina”, dijo una de las fuentes consultadas por este diario, aunque se sabe que ese tipo de eventos no están habilitados en el contexto actual de pandemia.

De cualquier modo, la denuncia no hizo foco en esa circunstancia sino en las que reveló una joven de 24 años que participó de aquella fiesta.

Según declaró en el gabinete especializado en Delitos Sexuales de la DDI, un adolescente de 19 años con el que aparentemente había estado conversando “la introdujo por la fuerza en un baño y abusó sexualmente de ella”, detalló un vocero con acceso al expediente.

Al parecer, en ese momento irrumpió en el lugar el hermano de la chica -no trascendió si la estaba buscando, si escuchó gritos o vio algún movimiento previo que lo hizo suponer que la joven estaba en peligro- y la rescató por la fuerza.

“Hubo un forcejeo y pelea entre los dos muchachos”, amplió la misma fuente, hasta que los hermanos se retiraron del lugar. Horas después radicaron la denuncia y, a pedido del fiscal en turno Martín Almirón, personal del Destacamento Arana trasladó a la joven estudiante al gabinete de la DDI y detuvo al acusado, el lunes a la tarde.

Investigadores consultados por EL DIA coincidieron en referir que las declaraciones de la joven y su hermano “son coincidentes y no se contradicen” con las de otros testigos, además de tener el respaldo del informe pericial que confirma “en la víctima la existencia de lesiones compatibles con un abuso sexual con acceso carnal”.

Con la detención ya ordenada por el juzgado de Garantías, Almirón indagó al imputado -que es de nacionalidad boliviana-, por el delito de “abuso sexual agravado”, diligencia que se concretó ayer al mediodía.

Fuentes judiciales indicaron que el muchacho quiso declarar, para argumentar que “tuvo sexo con la chica, pero fue consentido”. El fiscal no le creyó, y, al menos por ahora, sigue detenido.

CONVIVIENDO CON EL ENEMIGO

El otro caso involucra a un hombre que está acusado de haber sometido sexualmente a su hija durante nueve años, desde que ella tenía 6 y hasta que cumplió los 15, informaron fuentes oficiales. Ella, que tiene ahora 19, se atrevió a revelar su historia en noviembre de 2018, aunque recién ayer -declaraciones, peritajes y evaluaciones judiciales mediante-el sujeto fue detenido por detectives de la DDI La Plata en inmediaciones de las fiscalías.

Según figura en la causa que fue instruida por la fiscalía 5, los hechos ocurrieron cuando la menor convivía en una casa de La Loma con sus padres. Y él, “aprovechándose de la autoridad que ejercía como padre, ya que si no se hacía lo que decía las golpeaba, la sometió primero a toqueteos” en circunstancias tan cotidianas como la siesta. La joven, que entonces era una niña, no contó lo que sucedía por miedo. Y la separación de sus padres no terminó con el espanto. “El acusado la obligó a tomar unas pastillas que la hicieron adormecer y la violó”, reprodujo un investigador con acceso a la causa. El imputado, de 40 años, será indagado en las próximas horas por “abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente calificado por el vínculo”.