Cumple con todo Mirtha llegó a los 94, habló de su vuelta a la TV y contó que se vacuna “esta semana”

En el día de su cumpleaños 94, Mirtha Legrand se la pasó de charla en charla con los programas mañaneros de El Trece, el canal que la tiene como figura, y también con Chiche Gelblung en Crónica HD.

La diva no pasó por alto ningún tópico en los ciclos que la convocaron: la celebración de su primer aniversario sin su hermana gemela “Goldy”, la incredulidad de haber llegado tan plena a su edad, su regreso a la televisión, la vacunación y hasta la actualidad del país.

“Es un verdadero milagro. Y soy rigurosamente honesta en mi apreciación: ‘¡Jamás pensé en poder llegar a esta edad!’ Es la mía, no tengo dudas, una vida milagrosa”, dijo La Chiqui con la sinceridad a flor de piel, ella que siempre ha sido reticente a hablar de números. “Cuando yo digo que le he dado la vida a mi profesión, no miento. Desde los 14 años, que hice mi primera película” (“Los martes orquídeas”), rememoró.

En “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito le consultó sobre el comienzo de su día: “Empecé muy bien, con un día luminoso. Me desperté temprano a las 8 AM, con llamados y cantidad de flores. Hasta el momento todo es perfecto”, precisó la estrella televisiva, que además detalló algunos de los numerosos regalos que recibió: vinos, flores y “pañuelitos” para adornar su cuello, cosa que le gusta coleccionar. Contó que, por “protocolo”, serán “pocos” los invitados a su celebración con familiares y amigos: “unos 15”, agregó.

“Es un cumple especial, sin tus hermanos...”, le lanzó el conductor chimentero, buscando el golpe bajo. “Sí, sola. Este año, sola...”, se la escuchó decir a Mirtha, con voz de tristeza, cosa que aprovechó De Brito para meter aún más el dedo en la llaga, preguntándole: “¿Pensaste mucho en ellos?”. Con un suspiro, ella contestó: “Uff… extraño a Goldy. Desde que nací estuvimos juntas. Si ella estaba en Punta del Este, yo iba para allá. O a la inversa, ella venía a Mar del Plata. Siempre juntas los 23. Nos tomábamos de la mano, brindábamos, nos dábamos un beso y nos cantaban el feliz cumpleaños. Muy doloroso”. Además del recuerdo de Silvia, mencionó a “Josecito” (el cineasta José Antonio Martínez Suárez): “Los tres hermanos. Cuando nos juntábamos los tres, que nos reuníamos en casa, hablábamos de cine, de nuestra infancia de nuestros padres, de nuestras comidas, de nuestros amigos, de nuestro colegio. Éramos a ver quien tenía más memoria. Éramos memoriosos”, manifestó, con nostalgia.

La diva, que contó además que en su vuelta a la tevé hará los almuerzos solamente “dos veces por mes” y que las emisiones restantes quedarán a cargo de su nieta Juana Viale, que la reemplazó durante casi todo el 2020, también reveló que ya tiene turno para vacunarse: “Me voy a vacunar esta semana. Pero no voy a decir cuándo ni dónde”, le anunció Legrand al “Pollo” Álvarez, añadiendo que todos los trámites “los hizo Nacho (su nieto y productor de sus ciclos) porque era engorroso. Yo no sabía por dónde empezar...”.

Al momento que se desató el escándalo del vacunatorio VIP, con el testimonio del periodista Horacio Verbitsky, el nombre de la conductora fue mencionado: “Me parece un horror, un horror...”, lo calificó, para luego apuntar sus cañones contra el Gobierno: “Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¡¿Pero cómo no se dieron cuenta?!”, se preguntó-