El platense que pasó del parque Castelli a coquetear con el poder

De la vida de barrio a codearse con ricos y famosos, el platense Leonardo Fariña pasó rápidamente de jugar picaditos en el parque Castelli y estudiar en la UNLP a los flashes de las revistas, casarse con una modelo y convertirse, más tarde, en el gran “arrepentido” de la megacausa por corrupción de la que ayer habló todo el país.

El empresario implicado en la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K” fue condenado ayer a 8 años de prisión por su participación en el entremado de una asociación ilícita como “valijero”, aunque se le redujeron tres años de pena efectiva por haber colaborado con la investigación, a partir de su confesión en calidad de “arrepentido”, ya que sus aportes contribuyeron al esclarecimiento del caso.

Fariña nació el 5 de octubre de 1983 de una familia platense tipo. Hizo la primaria en la escuela Anexa y el secundario, en el Nacional. Se crió en el barrio de la avenida 25 y 68, donde se lo recuerda como un “pibe tímido que solía jugar al fútbol para el Fortín del Sur”.

Sus vecinos recuerdan que “Leonardo” era “tranquilo y de perfil bajo”, hasta que un día comenzó a estacionar frente a su casa autos de alta gama. No faltó mucho para que saltara de ese repentino glamour a la pantalla de televisión: el 28 de abril de 2011 el pujante empresario se casaba con la modelo Karina Jelinek y formaba parte de las tapas de todas las revistas.

A partir de entonces su escenario de rutina fue Puerto Madero y en la casa natal sólo quedó viviendo su padre, de quien un comerciante consultado al respecto señalaba que “vive lo de su hijo con mucho dolor sin decir nada. Cuando supo que iba a declarar, lo primero que hizo fue irse y desaparecer del barrio por unos días...”, narró.

Antes de frecuentar al jet set, Fariña era un joven que estudiaba para contador público en la UNLP y viajaba todas las mañanas en colectivo para ir a clases.

Más tarde, su gran logro había sido alcanzar la compra de un Peugeot 206, financiado por una concesionaria e irse a pasar sus primeras vacaciones a Punta del Este con su primera novia, Luisana Varacalli.

Un antiguo compañero de escuela lo describió como “un pibe que pasaba desapercibido y que no estaba para nada entre los más populares. Era de sacarse buenas notas, un alumno correcto y aplicado, pero lo único que de verdad parecía importarle en aquellos años era jugar a la pelota. Incluso fue a probarse a Estudiantes”.

A la casa de ladrillos a la vista y rejas negras no era de ir con las Ferrari pero “sí con autos importados”, narró uno de los vecinos de la zona del parque Castelli. “Cuando se separó de Jelinek empezó a aparecer otra vez, siempre con autos importados y que iban cambiando. El papá, que es el único de la familia que se quedó viviendo en la casa, es un tipo bárbaro pero no le gusta hablar de su hijo. Una vez, poco después de que Leonardo cayera preso, le pregunté cómo estaba con todo ese lío y se encogió de hombros y no me dijo nada, pero me dio a entender por la mirada que estaba destrozado y le daba todo mucha vergüenza”.

Amante del perfil alto durante sus tiempos de prosperidad económica, Fariña conquistó a Karina con joyas de Tiffanys y viajes en jet privado a Miami y Cancún

“Viajaba en bondi para ir a la facultad y venía a mí negocio con lo justo. No era un pibe pobre, pero era imposible que tuviera el nivel de vida que uno le veía por televisión. ¿Una Ferrari? ¿La Jelinek? Nadie sabe de dónde sacó la plata con la que apareció de repente”, concluyó otro de sus vecinos de toda la vida.