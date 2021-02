Violento bloqueo de Camioneros puso en jaque a un parque industrial bonaerense

Durante la semana el parque industrial Ader, ubicado en la localidad de Villa Adelina, que pertenece a los partidos bonaerenses de Vicente López y San Isidro, estuvo bloqueado -anoche lo habrían levantado- por un grupo de personas que responden al gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano. El predio, de unos 4.000 metros cuadrados, donde prestan servicios a 45 clientes y están instaladas 28 empresas de diferentes rubros, permanece rodeado por más de 150 personas, que ayer intentaron voltear un portón de ingreso por la fuerza.

El propio dueño del parque dio una nota periodística donde llorando explicó los padecimientos que sufren él, las personas que trabajan en las empresas y los dueños de las fábricas. El episodio, que comenzó el jueves de la semana pasada con carteles del sindicato, escaló a hechos violentos que terminaron con intervención policial.

El conflicto alcanzó tal grado de tensión y violencia que derivó en una denuncia en la Justicia por usurpación y obstaculización, seguida por una solicitud del fiscal Alejandro Musso para liberar el área afectada.

Como pasó hace pocos meses en un centro logístico de la empresa MercadoLibre, el gremio de Camioneros quiere -por la fuerza, denuncian- quitarle afiliados que trabajan en una empresa de ese parque y pertenecen al sindicato Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, que lidera el platense Daniel Vila, según explicaron a este medio fuentes ligadas a la causa judicial.

Camioneros reclama que la empresa Chazki, cuyos empleados están afiliados al gremio de Carga y Descarga, pasen al sindicato de Moyano, pero desde la compañía insisten en que esos trabajadores no reparten artículos en camiones ni salen del complejo industrial.

“Son trabajadores encuadrados en el sindicato de Carga y Descarga en el convenio colectivo 508/07 y están afiliados al gremio. Son más de 20, pero todos los trabajadores de esa empresa están encuadrados en ese sindicato. Acá lo que se pretende por medio de la violencia es cambiar el encuadre de los empleados para que pasen a Camioneros”, le explicaron las fuentes a EL DÍA.

Inesperadamente el jueves de la semana pasada un grupo identificado con el gremio de Moyano llegó a las inmediaciones del lugar para reclamar violentamente la adhesión de una de las compañías al sindicato de camioneros. Desde entonces, la entrada al parque industrial está cercada por más de 150 personas que bloquean el ingreso al lugar, arrojan piedras y otros elementos, y acampan en gazebos para caldear aún más la situación, según informó Clarín.

“Cada trabajador tiene un convenio de acuerdo a la tarea que realiza. Los que trabajan en depósitos pertenecen a Carga y Descarga. Con excusa la palabra ‘logística’ han querido llevarse trabajadores de muchos rubros, pero les correponde solo encuadrar a los que hacen transporte y distribución. Todo lo demás que hagan es robarse afiliados”, explicó un letrado del sector gremial a este medio.

LÁGRIMAS E IMPOTENCIA

Ante la imposibilidad de trabajar, el presidente del parque industrial, Bernardo Fernández, realizó la denuncia correspondiente. Desde que empezó el conflicto, el 20 por ciento de las empresas que trabajan allí cerraron sus puertas por temor a los ataques.

“Ya de por sí, su reclamo fue dentro del sector privado. Ellos nos ocuparon toda la entrada. No es que protestaron en la vía pública como lo ampara la ley: era parte del predio, nos usurparon por varias horas. Lo único que no pudieron lograr es tirar la puerta para meterse en el resto de las instalaciones. Y menos mal. Estoy en contra de la violencia de Camioneros en mandar a esta horda de gente para bloquear el acceso”. relató Fernández a un medio local.

Sobre cómo se desarrolló el conflicto, explicó: “Cada día fue peor, el lunes no me dejaron salir del lugar por cinco horas. Me privaron de la libertad, me patearon y patearon mi camioneta. Me salvó la policía. Ellos están siempre borrachos, nos tiran todas las latas de cerveza que toman. Esto además de las amenazas de muerte. La vez pasada me dijeron que una vez que se ocupen de esta compañía, van a venir por todas las otras. Así hasta dejar a mi parque industrial sin nada”.

Entre lágrimas, el empresario dueño del parque industrial dijo en una entrevista al medio Somos Norte: “Nosotros queremos trabajar, pagamos los impuestos, estamos al día en todo, no debemos nada. Y para qué, para que nos impidan trabajar, nos quiten la libertad de trabajar. Yo disfruto el trabajo y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto. Estoy podrido”.