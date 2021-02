Villa San Carlos se prueba frente a All Boys, en Floresta

A pocos días del comienzo de un nuevo campeonato, Villa San Carlos tendrá hoy el primer y único amistoso de preparación. Será a las 9, ante All Boys, en Floresta. En realidad, habrá dos ensayos (titulares y suplentes), pero el más importante tendrá el primer horario.

Este amistoso será de importancia para el entrenador Celeste, Laureano Franchi, ya que le dará rodaje a varios de los jugadores que aún no sumaron minutos (a excepción de los que jugaron ante Atlanta, por C. Argentina), y también, para empezar a definir el once que debutará con Cañuelas, el 6 de marzo.

No está confirmada cuál será la alineación que pondrá en cancha Franchi para este amistoso, aunque no variará demasiado respecto de la que jugó hace una semana ante Atlanta, por Copa Argentina.

Además, seguramente, varios de los refuerzos que llegaron para esta temporada volverán a tener mayor rodaje, ya pensando en el primer compromiso de la B Metro.

CAÑUELAS, EL PRIMER OBSTÁCULO

Como quedó establecido, de acuerdo al sorteo efectuado en las últimas horas, el torneo de la B Metropolitana se pondrá en marcha a partir del 6 de marzo, y en esta ocasión, Villa San Carlos tendrá su “bautismo de fuego” ante Cañuelas, en el estadio Genacio Sálice, lo que implicará para el Tambero, su primera incursión en la categoría.

Lo que no está definido aún es el día y horario para la primera presentación del Celeste.

Como se sabe, el torneo de la B Metropolitana se dividirá en dos: Apertura y Clausura. Los ganadores de cada certamen jugarán una final para determinar el primer ascenso. Pero si un mismo equipo logra adjudicarse ambas competencias, ascenderá de manera directa.

Volviendo al partido ante Cañuelas, el equipo albirrojo logró el Apertura 2020 de la Primera C. Y tras la reforma de la competencia, acoplada a la pandemia del coronavirus, llegó a la final de un mini certamen y en la final, empató con Real Pilar y gracias a la ventaja deportiva, se dio el lujo de lograr el primer ascenso de su historia a la BM.

Después de enfrentar al Tambero, en la primera fecha, San Carlos tendrá por delante el siguiente fixture: 2º) (V) Acassuso; 3º) (L) Sacachispas; 4º) (V) J.J. Urquiza; 5º) (L) Argentino (Q); 6º) (V) Los Andes; 7º) (L) Colegiales; 8º) (V) Fénix; 9º) (L) Defensores Unidos. 10º) Libre; 11º) (V) Deportivo Armenio; 12º) (L) Comunicaciones; 13º) (V) UAI Urquiza; 14º) (L) Talleres; 15º) (V) San Miguel; 16º) (L) Deportivo Merlo y 17º) (L) Flandria.