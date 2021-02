El Papa dijo que imagina su muerte en Roma

El papa Francisco se imagina que morirá en Roma, siendo pontífice, y que no regresará a vivir a Argentina, su país natal, según una entrevista incluida en el libro “La salud de los papas”, cuyo anticipo divulgó ayer el diario La Nación. En el encuentro con el periodista y médico argentino Nelson Castro que tuvo lugar en el Vaticano en febrero de 2019, Bergoglio asegura que piensa en la muerte pero no le teme.

Consultado sobre cómo imagina su propia muerte, Francisco respondió: “Siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo”.

Con esta respuesta concluye el libro “La salud de los papas. Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco”, que sale a la venta mañana en Argentina.

En la larga entrevista, Francisco, nombre que tomó cuando fue electo Papa en 2013 el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, dijo que no extraña a su país. “No, no la extraño [a Argentina]. Viví allí 76 años. Lo que me aflige son sus problemas”, sostuvo el pontífice de 84 años en esa entrevista de hace dos atrás.

Francisco habló también de sus neurosis, a las que describió como de ansiedad y de tristeza.