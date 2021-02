Aspiran a lograr la inmunidad de rebaño después de julio

El ministro de Salud, Ginés González García, expuso ayer en forma virtual ante una comisión de la Cámara de Diputados sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus diseñado por el Gobierno nacional y prometió la llegada de 62,6 millones de vacunas al país que permitirían alcanzar la inmunidad de rebaño después del mes de julio. Aunque no precisó cuándo arribarían las dosis al país.

Ginés detalló que el número de dosis que consiguieron negociarse para inmunizar a la población argentina son 30 millones de la Sputnik V, 22,4 millones de la de AstraZeneca, más un plus de 1.200.000 de esa vacuna. A estas hay que sumarles 9.000.000 de dosis que llegarían por el Covax impulsado por la Organización Mundial de la Salud.

Así, el país acumularía un total de 62,6 millones de dosis negociadas. “Si sacamos los 15 millones de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta la población argentina. Vamos a tener a todos los argentinos vacunados, menos a los menores de 18”, agregó el ministro.

Efectividad

En cuanto a la efectividad de las vacunas, González García dijo que “todas son muy buenas no solo para no contraer la enfermedad, sino especialmente para evitar la mortalidad, reduciéndola en un 100 por ciento” y, además, para reducir “tremendamente la internación en terapia intensiva”.

En su informe, el ministro se refirió a las dosis que enviará Covax -el organismo plurinacional creado por la Organización Mundial de la Salud para la distribución de vacunas- que será inicialmente de 2,2 millones de dosis, y en ese sentido señaló que “es lo primero que van a entregar”, ya que la suma total que debería llegar a la Argentina es de 9 millones de dosis.

La cifra, menor a la esperada en esta primera entrega, se atribuyó a las demoras en la producción mundial de vacunas.

La vacuna china y la de Pfizer

González García también consideró que los inconvenientes en las negociaciones con China para la compra de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm son el precio y la cantidad de dosis.

Además contestó por qué Argentina no compró las vacunas de Pfizer: “No sé si no tienen las vacunas suficientes”. Además remarcó que el proceder de la empresa no ha correspondido con cómo se comportó con la Argentina.

“Pfizer se portó muy mal con nosotros y la verdad que no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que tuvimos: primero de hacer el ensayo clínico; la máxima apertura, el presidente involucrado; y la ley específica para adecuarnos a todas las exigencias, que no son solo de Pfizer, pero Pfizer es el que más duramente las hace”, dijo el ministro de Salud González García durante su exposición.

Equipos de vacunación

Precisó, además, que “los equipos de vacunación en el país tienen 116.000 integrantes”.

“Tenemos 36.000 personas capacitadas para vacunar, adicionales a las habituales. Y hemos puesto 80.000 personas de apoyo a la vacunación”.

Consideró, además, que “después de julio se lograría una inmunidad de rebaño”, con lo que cerró una exposición que duró tres horas y media.