La estrella de cine china Gao Liu perdió la punta de la nariz en una cirugía estética

La actriz y cantante china, Gao Liu compartió esta semana imágenes de una cirugía de nariz fallida, advirtiendo a la gente sobre los peligros del procedimiento cosmético.

Gao Liu se trasladó a Sina Weibo, para publicar fotos posteriores a la cirugía que mostraban la punta de su nariz ennegrecida con carne muerta. Ella lo atribuyó a un "incidente de cirugía estética " que había provocado una necrosis nasal.

La estrella dijo que en octubre, su amiga la había introducido en un hospital de cirugía plástica en Guangzhou, en el sur de China. Continuó con el procedimiento porque pensó que un "corte leve" en la nariz ayudaría a impulsar su carrera, informó la BBC.

“Había pensado que estas cuatro horas (de cirugía) me harían más bella, pero no me di cuenta de que serían el comienzo de una pesadilla”, le dijo a sus cinco millones de seguidores. “Más tarde descubrí que el plástico que el hospital estaba utilizando en la cirugía de nariz no estaba calificado".