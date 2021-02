Ramiro y Adrián García Bogliano: hermanados por el terror

Hace diez años, el 3 de febrero de 2011, este diario y otros del país anunciaban en sus principales páginas el estreno de “Sudor frío”, de Adrián y Ramiro García Bogliano, la película con la que el cine de terror nacional volvería, después de medio siglo, a las salas comerciales. Resultó ser que la película, “rara, loca y personal”, un “perro verde”, como le gusta definirla, fue una de las más taquilleras no sólo a nivel local sino también nacional, convirtiéndose en el octavo film más visto de ese año. Directa o indirectamente, este suceso impulsó a que la movida de género independiente de La Plata, también del país, empezara a buscar y encontrar otros lugares donde mostrarse, más allá de los habituales circuitos festivaleros, y consiguiera, de a poco, construirse un espacio en la cartelera.

Orgullosos pero modestos a la hora de arrogarse méritos, los hermanos platenses siguieron trabajando durante esta década en proyectos propios y conjuntos, exprimiendo la química única que el lazo de sangre les regala y que no pudieron encontrar en ninguna otra sociedad creativa.

Ahora, de hecho, están a punto de estrenar una de sus máximas producciones no sólo por el desafío que implicó saltar del cine a la televisión sino por la envergadura de exhibición: “Haunted”, versión latinoamericana de la exitosa serie de no ficción estadounidenses, basada en relatos reales, llegará muy pronto a todo el mundo gracias a Netflix, que ya anuncia su desembarco con bombos y platillos.

Dirigida por Adrián, con guión de Ramiro, cuenta con seis episodios que fueron filmados en Colombia durante la pandemia. Cada capítulo mostrará de una manera original y con estética cinematográfica las aterradoras experiencias de quienes han sido testigos de eventos supernaturales y otros fenómenos inexplicables, que continúan atormentándolos.

En diálogo con EL DIA a través de Zoom, con Adrián desde México -donde vive desde 2010- y Ramiro y nosotros desde La Plata, dos de los grandes referentes del cine de género argentino hablan de sus producciones pasadas y por venir.

-En febrero se cumplió una década del estreno de “Sudor Frío”. ¿Qué significa para ustedes esa película?

A: Esa película, la verdad, fue un momento muy significativo para nosotros porque, por un lado, fue finalmente volver a llevar un poco al cine de terror al mainstream, a las pantallas, y lo hicimos con una película que era bastante loca, bastante personal, con una combinación rara, interesante. Por otro lado, en cierto punto también fue el regreso de la movida independiente a las salas; de toda una escena pudiendo que de repente podía hacer un recorrido diferente del que venía haciendo en esos años, que era de estrenarse alrededor del mundo, en diferentes lugares, pero no tener un acceso a salas comerciales.

R: Éramos jóvenes y entusiastas, en ese momento. Otro de los objetivos, tanto con “Sudor frío” como con “Penumbra”, era traer un poquito la idea de industria porteña a La Plata. En ese momento, logramos rodar dos largometrajes industriales, grandes, y que no solamente se filmasen en La Plata sino que se hiciesen con un equipo mayoritariamente platense. Eso es una cosa que, a pesar de que en ese momento no logramos una continuidad, se ha ido viendo posteriormente que era posible descentralizar un poquito la cosa del rodaje porteño al rodaje platense. Demostramos que los equipos técnicos formados acá se la bancan muy bien.

-“Sudor frío” fue la octava película más vista de 2011. ¿Cómo recuerdan ese fenómeno?

A: La verdad es que, viéndolo en perspectiva, la película tuvo una mejor repercusión con el público de a pie que con el público vinculada al género en Argentina. Es una película que, curiosamente, se convirtió en una película más de culto en el exterior. En Argentina la gente que iba sin mucha pretensión, y sin muchos preconceptos, se la pasó bien y se divirtió.

R: Hay que tener en cuenta que, a pesar de que pudo ser distribuida por Disney, fue una película muy pequeña. Entonces, el hecho de haber logrado ser la octava película nacional más vista ese año fue una hazaña y sentimos que, correcta o incorrectamente, a alguna gente, colegas sobre todo, les sentó mal eso: que una película tan pequeñita, tan hecha con los dientes, haya logrado eso. Hubo películas más grandes ese año, sacadas también por Disney, que no llegaron a ese top. Ya nos hemos reconciliado con eso, con el hecho de que se lo hayan tomado a mal.

-Más allá de la resistencia, ¿sienten que con “Sudor frío” sembraron una semilla para lo que vendría?

A: Si bien creo que la película tiene una importancia, la hicimos en un momento en el que, la verdad, había una efervescencia ya desde hacía diez, doce años, de gente que se venía moviendo dentro del independiente. Nosotros tuvimos la fortuna de agarrar un poco ese momento, pero en realidad era una cosa que iba a suceder. De pronto sí hay gente más joven para la cual puede ser que haya sido completamente nuevo “Sudor frío”, que haya sido una puerta de entrada al cine de género. No es el caso de todo el mundo aunque sí creo que es una película que tiene cierto significado en el momento y en el contexto.

-En los últimos años se ha dado una renovación en el cine de género, sobre todo en Hollywood. ¿Cómo ven ustedes este nuevo cine que llega a las salas?

R: En lo personal, hay cosas que me gustan mucho de toda esta tendencia pero, para mí, no deja de ser más bien una etiqueta, una manera de vender determinadas cosas. Entiendo que “La Bruja” (2015) es una película de terror, pero cuando se consolida con una etiqueta también sirve como para que te terminen vendiendo cualquier cosa debajo de eso. También me parece que hay películas que ponen por delante la bajada de línea, dentro de toda esta oleada, por delante del género, y eso a mí me parece imperdonable. Nosotros pensamos que las mejores películas de terror son las que hacen que los espectadores se cuestionen, las que les producen que algo se les remueva en el interior, las que les hacen mover el piso en cuanto al mundo en el que viven. Y quizás lo hacen con temas que realmente están candentes en la sociedad en ese momento, pero que en la película aparecen en segundo término: películas como “El bebé de Rosemary” o “El exorcista” hablan de cosas que tienen más profundas, pero, primero, son películas que funcionan en el nivel terror perfectamente. Pienso que en algunas películas de las nueva oleada se supone que el contenido se legitima porque el tema es interesante. Supongo que es algo pasajero como lo fue el terror asiático: una etiqueta que sirve para vender determinadas cosas. Yo lo veo menos sólido en lo personal. No es algo que tenga mucho sustento. No me parece lo mismo una película de Eggers, que para mí si es un gran realizador de género, y Ari Aster, que para mí no aporta nada.

A: Me parece que ahora hay una preocupación muy grande porque no se confunda la gente respecto a qué es lo que yo como director quiero decir, que sepan que yo, el director, que tengo miles de seguidores en mis redes sociales, soy buena persona... Entonces tengo que poner por delante el discurso. Me parece que eso es una cosa un poco dañina.

-Con la consolidación de las plataformas, el terror ha encontrado una especie de hogar cada vez más cómodo. ¿Cómo ven el hecho de que el género se consuma en pantalla chica, donde el efecto no es tan inmersivo?

A: Nosotros somos de la generación que amaba ir al cine. Me parece que el gran problema no es la pantalla chica o la grande sino el tema de lo que le hace al audiovisual que el consumo sea a través de una pantalla de determinado tamaño. Me parece que al lenguaje lo va a cambiar. Lo va llevando, modelando, empujando a ciertas cosas donde se vuelve una especie de homogeneidad absoluta entre cine y tele. Pero ni siquiera desde un punto de la supuesta superioridad del cine: el cine es una cosa que tiene determinados rasgos que tienen que ver con su lenguaje y con su construcción, pero que cada vez se han ido difuminando más. Hay un punto donde podemos decir que la televisión se ha vuelto mejor y le compite al cine en ese sentido, y que el cine ha bajado su nivel en cuanto a lenguaje y propuestas. Entonces, están como en una situación donde es difícil ver las líneas de por qué iría a ver una película al cine si la puedo disfrutar en mi casa. Yo creo que cuando ves “Érase una vez en Hollywood”, de Tarantino, te das cuenta cuál es la diferencia, o por qué sí irías al cine. Y otras películas las podés disfrutar en una pantalla chica, mientras te cocinás.

-Están a un paso de estrenar en Netflix “Haunted”, una súper producción documental. ¿Cómo fue, en este sentido, el hecho de pasar del cine a la televisión?

A: Es un cambio interesante. No solamente por el tamaño de la pantalla sino por los ritmos, tiempos, que uno tiene que manejar. De todas formas, un poco lo que buscamos, y lo que buscó Ramiro desde el guión, fue tratar de darle un aspecto más cinematográfico a un contenido que tiene un carácter más televisivo. “Haunted” nos permitía imprimir una línea muy interesante y divertida: es una de estas series donde, como se ve en la versión norteamericana, hay gente que cuenta cosas y eso se ve en las recreaciones, pero tiene una particularidad que para mí es gigantesca respecto a lo que son muchas otras series que veíamos en Discovery Channel, por ejemplo, donde los personajes hablan y relatan encima de la imagen. Esta es una serie que propone otra cosa: te empieza a contar algo, como si fuera alrededor de la fogata, y corta ahí y entra la historia de terror. Eso da un juego audiovisual mucho más rico, no es algo que está subordinado a una voz que te va contando. Tenemos una libertad un poco más grande para contar estas pequeñas historias. Pero hay que llegar al punto, llegar al terror, de una forma muy rápida: ahí tuvimos que meterle mucha cabeza con Ramiro, pensarlo muchísimo, junto con nuestro showrunner, Oscar Botia, que es colombiano. Fue una cosa realmente espectacular porque uno normalmente tiene que llegar a estos momentos de terror a partir de otras escenas y entonces uno tiene cinco o seis momentos de terror en la película; acá, por la duración de los episodios, hay que ir directo al momento de terror. Fue algo realmente muy divertido.

R: Por la pandemia, es la primera vez que estoy tan lejos de un rodaje en el que participo en el guión. Para mí fue una maravilla la experiencia porque más allá de esto que hablamos del cine de terror y el streaming, para mí las series de terror de la tele son una referencia total: me acuerdo haber estado esperando en los 80 cada nuevo capítulo de “Alfred Hitchcock presenta”, “El Autoestopista” o “Cuentos de la Cripta”. Es un formato que sabías que en veintipico minutos te iban a dar todo, te tienen que entregar rápidamente las emociones. Y plantear el trabajo, respetando además los testimonios reales de los implicados, fue una experiencia genial. Para mí “Haunted” está en la zona entre una serie de ficción de terror y una serie de reconstrucciones de crímenes que a mí y a Adrián nos apasionan. Como ejercicio fue fascinante.

-”Sudor frío”, de los dos; “Late Phases” de Adrián y con Ramiro como segunda unidad; y “Ataúd Blanco”, de Daniel Vega con guion de ustedes ya han formado parte del catálogo de Netflix. Sin embargo, este estreno es diferente y de mayor envergadura. ¿Con qué expectativas lo esperan?

A: La verdad es que es muy diferente a los otros casos porque los otros son películas que salen dentro del catálogo, queda un poco diluido: si te enteraste bien, sino... Pero en este caso sí es una producción de ellos, y entendemos que la van a querer empujar. Además, todos los comentarios que hemos tenido hasta ahora son increíblemente positivos, está muy contenta la gente de Netflix Latinoamérica con la serie: la verdad es que estamos con una buena expectativa esperando que a la serie le vaya bien. Además creemos que el formato, en Latinoamérica, tiene muchas más posibilidades: no es lo mismo las historias de terror que tienen los americanos con su folclore que es bastante limitado, a lo que es Latinoamérica, que tiene una cantidad de leyendas inabarcable.

-En paralelo tienen sus propios proyectos por estrenar. ¿Están esperando la reapertura de las salas para desembarcar en cines?

A: Básicamente, sí. Nosotros venimos postergando el estreno acá en México de “Juega conmigo”, llevamos tres meses más o menos donde estuvimos a punto de estrenar, con fecha y todo, pero ahora en México estamos con semáforo rojo, todos en casa. Así que no hay manera. Estamos un poco a la espera. Igual sabemos que en el momento que saquemos la película, y esto es algo con lo que uno ya tiene que vivir como director realmente, porque así es, la película va a ser dada en una sala con una cantidad infinitesimal de espectadores respecto a lo que podría haber llegado a ser en un momento previo. Nosotros tenemos la suerte con “Juega conmigo” de tener detrás a una de las distribuidoras más grandes de México, con un poder de lanzamiento impresionante, pero sin embargo, en este momento, eso equivale lo mismo a salir con un distribuidor independiente porque, realmente, la cantidad de gente que te puede ver es muy poca. Es lo que es y me parece que está bueno tratar de hacer un poco de resistencia, aunque sea en cuentagotas, seguir llevando gente a las salas para que las salas subsistan porque las necesitamos. Sería terrible perderlas.

R: Por mi caso, tenía “Expansivas” -la primera película que dirige en solitario- lista para estrenar en febrero del año pasado. Es un policial protagonizado por tres mujeres -Sara Hebe, Martina Juncadella y Assumpta Serna- y tuvimos que esperar. La película está producida por Crudo Films, que ha hecho, entre otras cosas, “Kryptonita”. Y he tenido la suerte de que las responsables de Crudo Films, Jimena y Flor, me han bancado en no sacar la película de cualquier manera. Queríamos que la película tuviera algún tipo de recorrido en el mundo real, chiquito, teniendo en cuenta que es una película pequeña, pero hecha con onda aquí en La Plata, y la hemos estado aguantando. La peli tuvo su primera proyección pública, en salas, en el Festival de Cine de La Habana, en diciembre pasado, y acabamos de concretar una fecha que no podemos comentar pero también de proyección pública en Argentina, para los próximos meses. Está muy difícil para el cine argentino encontrar espacios. Ya pasaba antes de la pandemia y ahora es un poquito incierto ver cómo sigue.