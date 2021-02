Acusan a Dady Brieva por "incitación a la violencia colectiva"

Dady Brieva no para de acumular denuncias penales. Esta vez, un abogado, Santiago Dupuy, lo llevará a la Justicia por "incitación a la violencia colectiva" a partir de las declaraciones que el cómico formuló el fin de semana en un programa televisivo de América, donde aludió al conflicto del Gobierno con el campo por el tema de las retenciones y el cepo a las exportaciones de granos.

Con las posibles medidas que Alberto Fernández ha manifestado en los últimos días en torno a la actividad agropecuaria, Dady señaló que "el presidente se animó a tocar a los dioses". "Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano", deslizó el Midachi.

"Cuando se trata de granos y carnes el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar para que les aseguren primero la mesa a los argentinos. En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se le pone jodido para todos: para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos", expresó Brieva.

No obstante, el motivo por el que cargó con una nueva denuncia penal fue la siguiente frase: "Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?". Según entendió el denunciante, Dupuy, Dady incurrió en el delito de "incitación a la violencia colectiva".

El año pasado el actor recibió dos denuncias penales por manifestar en un programa de radio sus "ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de Julio" en el marco de una protesta que se realizó sobre esa avenida, precisamente en el Obelisco".

Por entonces un abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Sarubbi Benítez, lo denunció al interpretar que las palabras del ex "El sodero de mi vida" contenían "una gravedad particular considerando que, como él mismo expresa y expone en todas sus redes sociales, es un militante de la fuerza política que gobierna en la actualidad a nivel país".