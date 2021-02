VIDEO.- Lago Puelo: en plena expansión del incendio hacían una fogata a pocos kilómetros

Días atrás, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmó hoy un decreto que "prohíbe hacer fuego en todo el territorio de la provincia" en espacios públicos no acondicionados para prevenir incendios.



Según explicóCarreras, la medida, que entrará en vigencia mañana, es en respuesta a la "altísima vulnerabilidad" que representan "las condiciones climáticas extremas" que atraviesa la provincia en materia de calor y sequía, sumado a una alta afluencia turística, con "una ocupación (hotelera) del 90%".

En este contexto, en las últimas horas se difundió en redes sociales un video de lo ocurrido en Lago Puelo y, según detalló la denunciante, que el hecho tuvo lugar en la bajada del río Blanco-Motoco, a muy pocos kilómetros del incendio que ya lleva 14 días desde su inicio y 10 mil hectáreas consumidas por las llamas.

“Vimos a dos personas que se encontraban haciendo fuego dónde no se puede ya que es una zona extremadamente agreste, además de que está prohibido. Con una chica que se encontraba allí les empezamos a decir que lo apaguen. No solo nos dijeron que no, sino que nos ‘ninguneaban’ con actitud superadora”, relató la mujer. “Decidimos acercarnos y empezar a filmar, por lo que intentaron ahuyentarnos agrediéndonos verbalmente, tirando piedras y amenazando con pegarnos; para ese entonces, ya habíamos llamado a la Policía, que, por cierto, nunca llegó”, agregó indignada la vecina de la Comarca.