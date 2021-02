VIDEO.- A días del debut, Gallardo habló de su continuidad en River

Marcelo Gallardo tomó contacto con la prensa en la previa del partido por Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos y en la antesala de su debut en la Liga Profesional ante Estudiantes, en La Plata. Más allá de todos estos condimentos su palabra era muy esperada porque iba a hablar de la continuidad en el Millonario.

“No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los proceso normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”, abrió en su charla con la prensa, que pudo estar de manera presencial.

“Estamos tratando de evaluar posibilidades en mercados que no son fáciles, en momentos que no son fáciles. Dentro de todo eso tratamos de sostener lo que tenemos que es valioso y lo que no podamos sostener, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades. Dentro de esas posibilidades vemos cómo nos vamos armando nuevamente. Esto significa que quedarse es seguir siendo entusiasta para mantener una vara que ya está por lo menos en la competencia”, reflexionó.

Cuando le repreguntaron sobre su frase "donde estamos parados", el técnico millonario enumeró: “Somos un montón de personas. Un grupo muy grande. A veces es hasta normal que haya deseos de mirar hacia otro lado en las personas o de querer salir. De querer relajarse o resguardarse un poco. Porque somos un montón de personas que trabajamos dentro de la estructura. No soy de los que dicen: ‘Yo levanto la bandera, vamos para acá', y se va para acá. Tengo que observar a mi alrededor, tratar de conectarme con lo que pasa y a partir de ahí veo comportamientos”.

Y agregó al respecto: “En eso de ver comportamientos, saber si estamos mas o menos todos alineados y hay intención de seguir siendo lo que hemos sido hasta acá. No es fácil eso. Hablo desde las formas y el deseo de seguir involucrado en un proceso que lleva años y que por lógica todos esos años llevan desgaste. Es normal. Van a entender que no es lo mismo estar un año o dos años, que estar siete años en River. Pasan muchas cosas”.

SU DEBUT EN LA COPA

En tanto Gallardo, afirmó que tiene "un equipo bastante corto" por diferentes lesiones de cara al debut de mañana por los 32avos. de final de la Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos y dio pistas sobre la probable formación.

"Tengo un equipo bastante corto, con muchos chicos y varios lesionados, hay que ver algunas cosas. (Nicolás) De La Cruz tenía una pequeña carga muscular y tengo que saber cómo está", expresó Gallardo en conferencia de prensa. El Mundo Estudiantes mira de reojo lo que suceda porque el domingo será el rival por la Liga.

El Muñeco apuntó que el uruguayo es la única duda para jugar ante los entrerrianos en la cancha de Banfield desde las 21.10, pero no otorgó indicios sobre un posible reemplazante.

La posible formación sería con: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola; Milton Casco, Enzo Pérez, De La Cruz y Fabrizio Angileri; Matías Suárez, Rafael Borré y Julián Álvarez.