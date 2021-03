Flor Peña: “Feministas grosas me han tratado de una manera espantosa”

La última nota de tapa de la revista Gente en la que la actriz Florencia Peña aparece fotografiada dentro de una bolsa como una víctima de femicidio, desató una fuerte polémica en redes sociales. La conductora, este lunes, se defendió de las críticas con lágrimas en los ojos.

Bajo el título “Ni una más”, la imagen de portada del último número de Gente aparecido el pasado jueves muestra el rostro de la actriz con mirada de espanto y cubriéndose la boca. Tanto en las manos como en su cara están escritos a mano, con diferentes tipografías y en color negro, los 58 nombres de las víctimas de femicidio desde que se inició 2021.

En el interior de la nota se ve a Peña en otras fotos, llorando desencajada, cubriéndose de un golpe, acurrucada al lado de la cama y dentro de una bolsa mortuoria.

Este lunes, en diálogo con el programa radial La Negra Pop, precisó: “Siento que una figura como la mía interpela mucho al feminismo, lo bueno y lo malo. Hay una idea prefijada de cómo debería ser una mujer feminista. Y no tiene nada que ver con la imagen que doy yo. Creo que ahí hay una ruptura”.

Además indicó que recibió críticas de personas que no esperaba: “Feministas grosas a las que admiro, a las que sigo en redes, en mensaje privado me han tratado de una manera espantosa”.

Y aclaró que el debate no era si estaba bien o mal hacer una producción de este estilo, sino que la discusión pasaba por quién lo hizo. “El debate está es que no es Inés Estevez la que lo hace, sino Florencia Peña”.

Durante la entrevista, también afirmó que leyó muchos mensajes en los que señalaban que ella tenía un cuerpo hegemónico: “¿Qué es tener un cuerpo hegemónico? tengo el cuerpo que tengo, tetona, culona, soy voluptuosa. Yo no llegué acá a los 46 años mostrando el culo, yo llegué porque tengo muchas otras cosas que me hacen ser quien soy, y también muestro el culo...”.

Elizabeth Vernaci, conductora del programa radial, recordó que Peña había sufrido “violencia mediática” cuando se filtró un video de su intimidad y la actris, entre lágrimas, añadió: “Cuando mi video se empezó a viralizar, yo la pasé horrible. Pero me hicieron sentir que me lo merecía, por puta, por ser una actriz que mostró las tetas. Eso me pasó y yo me la creí porque me la pasaba defendiendo de algo que no tenía la culpa”.

Por último, indicó: “Les juro que esta producción la hice con mis herramientas de actriz, con el corazón para tratar de ver si a alguien le sirve. No me imaginé nunca los bailes de mierda que iba a recibir de gente que no me conoce, no sabe ni cómo vivo la vida, ni mis maneras, ni cuáles son los temas que me preocupan”.