Jazmín Garbini, la última mujer que Maradona quiso conquistar: "Se había obsesionado conmigo"

Antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre del 2020, Diego Armando Maradona estaba interesado en conquistar el corazón de Jazmín Garbini, una empresaria que fabrica sillones y que le había llevado uno a su casa en Brandsen en septiembre del año pasado.

Este lunes, y luego de que Verónica Ojeda confesara en una entrevista con Infobae que estaba intentando ayudar al Diez en su conquista, Garbini contó cómo fue la historia: “Nosotros hicimos los sillones para La noche del Diez hace un montón de años. Una vez subió un posteo en Instagram en un sillón. Yo le contesté: ‘Diego, tenés que tener un sillón Jazmín”. Me contactaron para decirme que Verónica vio mi posteo y que necesitaban una butaca”.

Cuando terminaron la butaca, precisó en diálogo con el programa televisivo Los Ángeles de la Mañana (LAM), tuvo la posibilidad de llevárselo personalmente a la vivienda de Maradona. “Nos recibió bárbaro, se sentó y se fumó un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió un sillón y se lo llevamos. Nos quedamos hablando mucho de los perros porque yo tengo siete perros y él tenía un cachorrito”, relató.

Maradona, al verla, se enamoró e intentó conquistarla. “Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Yo nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”, dijo al respecto la empresaria, quien está casada y su marido bromeó al respecto: "Te levantaste a Maradona".

Vanesa Morla, hermana de Matías, fue la que llamó a Garbini el 25 de noviembre para contarle la noticia del fallecimiento y confesarle que el día anterior había estado todo el día preguntando por ella. "Me dijo que había sido la última mina en la que había pensando Maradona. Me impactó un montón. No te pasa todos los días eso en la vida”, cerró.