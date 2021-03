Otro título para Los Pumas ‘7 en Madrid, tras vencer a Kenia

Con participación de los platenses Ignacio Mendy, quien ingresó, y Lucio Cinti, afuera a raíz de un esguince de tobillo, Los Pumas ‘7, el seleccionado argentino de rugby seven, se adjudicó un nuevo título en la ciudad de Madrid, al imponerse por un amplio 45-7 a Kenya en la final, y conseguir así el trofeo puesto en disputa en la Universidad Complutense de la capital española.

Tal como ocurrió la semana pasada, cuando superó al mismo rival 21-14 en la definición, el conjunto albiceleste ejerció una nítida superioridad y concluyó invicto el certamen en el cual Marcos Moneta resultó la principal figura del elenco dirigido por Santiago Gómez Cora, al aportar tres tries. También apoyaron la bola en el ingoal adversario Joaquín De la Vega y Rodrigo Etchart, con dos intentos cada uno.

El pateador Gastón Revol aportó 8 puntos, a partir de la eficacia en cuatro conversiones, mientras que Fernando Luna sumó las últimas dos unidades, al rubricar un try de Moneta.

ASÍ FORMARON LOS PUMAS

La formación de Los Pumas ‘7 incluyó a Matías Osadczuk, Germán Schulz, Joaquín De la Vega, Gastón Revol, Santiago Álvarez (capitán), Rodrigo Etchart y Marcos Moneta; mientras que durante el transcurso del juego ingresaron Rodrigo Isgro, Fernando Luna e Ignacio Mendy

Nuestro representativo nacional había comenzado el recorrido que desembocó en el título de campeón con sucesivos triunfos ante España, Portugal y Chile en lo que fue el inicio del segundo torneo de la especialidad que se desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid. Los Pumas ‘7 ya habían ganado el fin de semana anterior y en el mismo escenario el primero de los seven de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En primer turno derrotaron a España por 35-7 con tries de Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Rodrigo Etchart, Rodrigo Isgro y Joaquín de la Vega, todos convertidos. Luego le ganaron 21-0 a Portugal con tries convertidos por Etchart, Germán Schulz y Moneta y cerraron con un triunfo ante Chile 31-5 con tries de Moneta (dos), Schulz, Etchart e Isgro, todos convertidos.

Estos éxitos habilitaron el camino al título en una doble jornada que comenzó frente a Estados Unidos, con un cómodo triunfo 28-0, y luego, como quedó resaltado, ante Kenia 45-7.

Así como el seleccionado de Argentina de rugby Seven se impuso en la final del cuadro masculino del segundo torneo de Madrid, Rusia se consagró en la categoría femenina.